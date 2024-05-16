أخيرًا!.. وزارة العمل تُعلن خبر هام حول المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024.. أعرف اسمك دلوقتي

أثارت كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، جدلاً كبيرًا في الشارع العراقي بعد أن تأخرت بشكل كبير عن أي وجبة أخرى، وباتت الأسئلة تزداد يومًا عن يوم، إلا أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قامت مؤخرًا بالرد على كل هذه الإستفسارات التي يرغب في التعرف عليها مستفيدي الرعاية الاجتماعية، ومعرفة موعد صدور الوجبة السابعة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

موعد صدور الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن الوجبة السابعة من المتوقع صدورها في الأيام القليلة المقبلة، خاصة بعد أن تم رصد جميع الأسماء المستحقة للحصول على الدعم، بالإضافة إلى إقتراب الإنتهاء من تدبير التمويل اللازم الخاص بكل متقدم، ليتم العمل على عرض الكشوفات الخاصة بالرعاية الاجتماعية في محافظات العراق خلال الفترة القليلة المقبلة، وحتى يتمكن جميع المستفيدين والمتقدمين في هذه الوجبة من معرفة ما إذا تم قبولهم أم لا.

استخراج كشوفات الرعاية الاجماعية الوجبة السابعة

وعن طريقة القيام بإستخراج كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في محافظات العراق، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-