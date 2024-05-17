“وزارة التربية توفر خدمة”.. الإستعلام عن أسماء تعيينات عقود التربية والتعليم العراقية 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن أسماء تعيينات عقود التربية والتعليم العراقية 2024، والتي ظهرت منذ مدة قصيرة على الموقع الرسمي للوزارة، حيث اشترك في هذه المسابقة أكثر من 50 ألف شخص أو خريج حديث، وذلك من أجل الحصول على فرصة عمل ثابتة، وضمان مرتب شهري ثابت لبدء حياة جديدة، ويتم الإستعلام عن هذه الأسماء إلكترونيا عبر خطوات معينة سيتم التطرق إليها بالتفصيل من خلال الآتي.

أسماء تعيينات عقود التربية والتعليم

نشرت وزارة التربية والتعليم العراقية عبر الموقع الرسمي لها قوائم بأسماء تعيينات عقود التربية والتعليم الفائزين في مسابقة التربية والتعليم، والتي أجريت منذ فترة، وتقدم بها أكثر من 50 ألف شاب وفتاة من حديثي التخرج، والباحثين عن فرصة عمل مناسبة بالدولة، حيث يتم الإستعلام عن هذه الأسماء وفق الخطوات القليلة التالية:

زيارة الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العراقية.

تسجيل الدخول إلى الموقع.

النقر على زر مسابقة عقود التعيينات.

النقر على خيار تعيينات عقود 50 ألف بالعراق.

كتابة بيانات الإستعلام عن النتيجة مثل اسم المتقدم.

الضغط على زر بحث أو استعلم لإظهار النتيجة.

شروط القبول بتعيينات عقود التربية والتعليم

أوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية الشروط اللازمة للفوز في مسابقة تعيينات 50 ألف معلم ومعلمة داخل العراق، والظهور ضمن قائمة أسماء تعيينات عقود التربية والتعليم في حال استيفاء تلك الشروط، واجتياز اختبارات المسابقة والمقابلة الشخصية، حيث تتضمن هذه الشروط ما يلي: