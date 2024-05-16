هدايا هتبهرك.. أكواد استرداد شدات ببجي موبايل PUBG Mobile 2024 الجديدة

توفر لعبة ببجي العديد من الأكواد المختلفة والمميزة، ولكل كود تأتي له بعض المميزات المختلفة عن الكود الآخر، والهدف من تلك الأكواد مساعدة اللاعب في تحقيق الربح بسهولة سواء كان من خلال أسلحة مزودة بتقنيات عالية تساعد في القتل بسهولة ومن بعد مسافات، أو من خلال ملابس التخفي التي تحمي اللاعب من الأعداء، ونظرا إلى طرح أكواد حديثة يرغب المستخدمين في التعرف على اكواد استرداد شدات ببجي بهدف شحنها والتمتع بالإضافات الحديثة المتواجدة في اللعبة، وفي النقاط التالية نوافيكم أحدث اكواد استرداد شدات ببجي.

اكواد استرداد شدات ببجي

نظرا إلى رغبة الكثير في الحصول على أكواد ببجي الحديثة، إلا أن البعض لا يعلم فائدة الكود لذا نوافيكم الأكواد مع توضيح أهمية كل كود:

BB KRZBZBF9 عند إضافة هذا الكود إلى حسابك تستطيع قتل الأعداء بسرعة كبيرة عن طريق استخدام أفضل الأسلحة.

TQI ZBZ 76F فائدة هذا الكود توفير دراجة نارية تعمل بسرعة كبيرة.

PGHZDBTFZ95U يعتبر هذا الكود ضمن أفضل الأكواد الذي يبحث عنها المحترفين بكثرة، حيث يعطيك هذا الكود كافة التفاصيل التي تخص الحرب.

KARZBZYTR يعمل هذا الكود على زيادة عدد النقاط داخل الحساب، وبالتحديد يقوم بإضافة 8 نقاط.

تستطيع تجربة الكود التالي LEVKIN1QPCZ في حالة رغبتك في حصد المجوهرات مثل الفضة وما إلى ذلك.

كيفية الحصول على هدايا ببجي

مع حلول كل مناسبة تقوم الشركة المطورة بالإعلان عن توفير هدايا مجانية داخل موقع اللعبة الرسمي، ويمكن تجربة الخطوات التالية للحصول على الهدايا: