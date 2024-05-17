“وزارة التربية تنشر”.. نتائج السادس الإبتدائي 2024 الدور الأول عموم المحافظات

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن نتائج السادس الإبتدائي 2024 الدور الأول عموم المحافظات، والتي من المفترض أن تكون خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد الإنتهاء من اختبارات الصف السادس الإبتدائي الدور الأول للعام الدراسي 2023 – 2024، حيث انتهت هذه الإختبارات في 8 مايو 2024، وتقوم هيئة التدريس حاليا بتصحيح هذه الإختبارات، ومن ثم إرسالها إلى الوزارة لاعتمادها، وسيتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي للوزارة.

نتائج السادس الابتدائي 2024

صرحت وزارة التعليم العراقية أن امتحانات الصف السادس الإبتدائي الدور الأول من المفترض أن تكون انتهت يوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024، وأن القائمين على تصحيح هذه الإختبارات سينتهون من هذه المهمة بعد أيام قليلة من الإنتهاء من أداء الطلاب لهذه الإختبارات، ومن ثم سيتم اعتماد النتيجة من قبل الوزارة، ورفعها على الموقع الرسمي لها من أجل استعلام الطلاب وأولياء الأمور على نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول عموم المحافظات، ويكون ذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

النقر على تبويب الأقسام.

النقر على رابط الإستعلام عن نتائج السادس الإبتدائي 2024 الدور الأول عموم المحافظات فور ظهوره بالصفحة.

تحديد المرحلة التعليمية للطالب.

اختيار الصف السادس الإبتدائي.

اختيار الفصل الدراسي الأول والسنة الدراسية من القائمة.

كتابة رقم جلوس الطالب أو اسمه.

النقر على استعلام لإظهار النتيجة.

النقر على أيقونة الطباعة لطباعة الشهادة.

اختبارات الصف السادس الإبتدائي 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية مواعيد اختبارات الصف السادس الإبتدائي الدور الأول للعام الدراسي 2024، والتي بمجرد الإنتهاء منها سيتم الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول عموم المحافظات، حيث تتمثل هذه المواعيد فيما يلي: