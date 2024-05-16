خش شوف نتيجتك بسرعة.. بوابة التعليم الأساسي تعلن عن نتيجة الصف الرابع الإبتدائي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

بينما ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بشوق شديد إعلان نتائج الصف الرابع الابتدائي لعام 2024، التي سوف تصدرها بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس 2024 لجميع الطلاب في مراحل النقل، وهي المنصة الرسمية والمعتمدة من وزارة التربية والتعليم المصرية، والتي توفر خدمة الاستعلام عن نتائج الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي لجميع الطلاب بشكل شاف وموثوق.

تعرف على طريقة الحصول على نتيجة الصف الرابع

بوابة التعليم الأساسي تمنح الطلاب الفرصة للاطلاع على تقديراتهم الدراسية في جميع المواد بشكل شامل من خلال استخدام رقم جلوسهم، يمكنكم اتباع الخطوات البسيطة التالية للاستعلام عن نتائج الصفوف الرابع والخامس والسادس في التعليم الابتدائي:

زيارة منصة بوابة التعليم الأساسي: يرجى زيارة الصفحة الرسمية لبوابة التعليم الأساسي عبر الرابط المتوفر هنا.

اختيار خدمة نتائج الطلاب: بمجرد دخولك إلى المنصة، حدد الخدمة المتعلقة بنتائج الطلاب.

تسجيل البيانات المطلوبة: يجب عليك إدخال جميع البيانات المطلوبة مثل اسم الطالب ورقم الجلوس في الحقول المخصصة لها.

تحديد المرحلة التعليمية والصف الدراسي: يمكنك تحديد المرحلة التعليمية المناسبة والصف الدراسي، مثل الصف الرابع الابتدائي أو الخامس أو السادس.

عرض النتائج: بعد إكمال تسجيل البيانات، اضغط على زر عرض النتائج للاطلاع على النتيجة النهائية.

ما هو موعد الإعلان عن نتائج الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي؟

يمكن الوصول إلى نتائج الصف السادس الابتدائي من خلال بوابة التعليم الأساسي بمجرد الانتهاء من تصحيح الامتحانات في جميع المدارس، يتيح هذا للطلاب وأولياء الأمور الوصول السريع والسهل إلى النتائج المنشورة عبر البوابة الإلكترونية، وهي خدمة مهمة وضرورية للمشتركين.