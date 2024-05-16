نتيجة الثالث بالخطوات!.. رابط عرض نتائج كشوفات الثالث المتوسط دور الاول في العراق 2024 عبر موقع وزارة التربية

أيام قليلة وتبدأ امتحانات الصف الثالث المتوسط دور أول في جميع محافظات العراق، بعد أن استعدت لها وزارة التربية العراقية بشكل كامل، لكي يتم العمل على تأدية هذه الإمتحانات في مختلف المدارس المعنية بإستقبال طلبة هذه المرحلة، بالإضافة إلى أن الوزارة حريصة على البدء في عمليات التصحيح والمراجعة، عقب الإنتهاء من هذه الإمتحانات في أقرب وقت، بحيث يطلع عليها جميع الطلبة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية.

استخراج نتيجة الثالث متوسط دور أول

ويمكنك استخراج نتائج ثالث متوسط الدور الأول في كافة المحافظات العراقية، وفقًا للخطوات التي جاءت على النحو التالي:-

أن تقوم بالذهاب إلى موقع وزارة التربية.

تسجيل بيانات الدخول.

اختيار المرحة التي ترغب في الإستعلام عنها.

ثم تقوم بإستكمال باقي المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

وعليه يتم الضغط على زر “بحث”.

لتقوم في النهاية بتنزيل جميع كشوفات الثالث متوسط ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في كل مادة.

موعد امتحانات الثالث متوسط دور أول

وأوضحت وزارة التربية العراقية، أن امتحانات الثالث متوسط الدور الأول، تبدأ في منتصف الشهر المقبل بكافة المحافظات العراقية، وخاصة في اللجان المعنية بإستقبال جميع الطلبة والطالبات، مع الحرص أن الوزارة تتجهز بشكل كامل ودقيق لكي يتمكن الطلبة من تأدية الإمتحانات في هدوء تام دون أدنى مشكلات أو عقبات تذكر، على أن يتعرف على النتائج جميع الطلبة في النهاية.