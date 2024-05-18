“وزارة التربية تنشر”.. رابط نتيجة الصف الرابع الإبتدائي بالإسم فقط 2024

نشرت وزارة التربية والتعليم المصرية رابط نتيجة الصف الرابع الإبتدائي بالإسم فقط 2024 الترم الثاني، والتي يمكن الإستعلام عنها عبر هذا الرابط بعد إعلان الوزارة عن ظهور هذه النتيجة بمجرد الإنتهاء من امتحانات الترم الثاني لهذا العام، وانتهاء هيئة التدريس من تصحيحها، واعتماد نتيجة هذه الإختبارات من قبل الوزارة، وفي هذا المقال سنوضح كيفية الإستعلام عن هذه النتيجة بعد ظهورها على بوابة التعليم الأساسي التابعة للوزارة.

نتيجة الصف الرابع الإبتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه بمجرد انتهاء طلاب الصف الرابع من امتحانات نهاية العام 2024 سيتم الإعلان عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي على بوابة التعليم الأساسي التابعة للوزارة، وذلك من أجل الإستعلام عنها إلكترونيا بالإسم فقط أو بالإسم ورقم الجلوس في حال كان الطالب مقيما بالقاهرة، وتكون خطوات الإستعلام لهذه النتيجة كما يلي:

الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي.

النقر على اختيار نتائج سنوات النقل بالقائمة يمين الصفحة.

كتابة الرقم القومي لولي أمر المستعلم.

تحديد المرحلة التعليمية للطالب من القائمة.

اختيار الصف الرابع من قائمة الصف الدراسي.

اختيار العام الدراسي والفصل الدراسي من القوائم الخاصة بذلك.

النقر على عرض النتيجة.

توزيع درجات الصف الرابع الإبتدائي بالألوان

أوضحت وزارة التعليم المصرية أن تقييم الدرجات بنتيجة الصف الرابع الابتدائي على بوابة التعليم الأساسي عند الإستعلام عنها سيكون باستخدام الألوان، والتي تشير إلى: