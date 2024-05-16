عاجل!! موعد نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة 2024 الفصل الدراسي الثاني

تعقد حاليا اختبارات الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة خلال الفترة الحالية، وهي الامتحانات المؤهلة للمدارس الثانوية والمرحل الختامية للتعليم الأساسي، كما أنه ووفقا لمصادر مطلعة من المقرر أن يتم إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة مع مطلع الشهر القادم الاول من يونيو 2024، وهي النتيجة التي يترقبها عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور كونها لها تأثير مباشر على الالتحاق بالمدارس المميزة والتي لها تنسيق محدد ودرجات معينة للقبول بها.

والآن تعرف على توزيع درجات الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة

تم اعتماد توزيع درجات الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة، الفصل الدراسى الثاني لعام 2024 وتوزيع درجات نهاية العام، حيث يتم توزيع الدرجات كما يلي:

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 – الترم الثاني:

– اللغة العربية: 40 درجة.

– اللغة الإنجليزية: 30 درجة.

– الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

– الرياضيات: 30 درجة.

– العلوم: 20 درجة.

– المجموع الكلي: 140 درجة.

توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2024 في نهاية العام

– اللغة العربية: 80 درجة.

– اللغة الإنجليزية: 60 درجة.

– الدراسات الاجتماعية: 40 درجة.

– الرياضيات: 60 درجة.

– العلوم: 40 درجة.

– المجموع الكلي: 280 درجة.

هذا يرجى ملاحظة أن بعض المواد لا تُضاف إلى المجموع في الترم الثاني، وتشمل التربية الدينية بواقع 40 درجة، والتربية الفنية بواقع 20 درجة، والحاسب الآلي بواقع 20 درجة.

معلومات إضافية حول نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة

من الجدير بالذكر ان إجمالي عدد الطلاب المسجلين لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة للعام الحالي يبلغ 115,139 طالب وطالبة.

كما يختلف توزيع درجات امتحانات الشهادة الإعدادية مع الفصل الدراسي الثاني حيص يصل مجموع الدرجات في الفصل الدراسي الثاني لجميع المواد إلى 140 درجة، ويخصص لكل مادة عدد محدد من العلامات.

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