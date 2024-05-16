طريقة عمل فطائر الشاي بالسمسم هشة وخفيفة ومكوناتها بسيطة من حلاوتها هنعملها كل يوم

فطائر الشاي بالسمسم من المخبوزات الخفيفة التي يعشقها الكثير من الناس، وهي سهلة التحضير ولا تكلفنا وقت طويل ولا مصروفات غالية ومكوناتها نجدها في كل بيت، مما يجعل الأمهات يقومون بتحضير ها بشكل يومي، وهي تعرف بخفة قوامها وطعمها ورائحتها الشهية ويمكنك تقديمها لأطفال على الفطار كوجبة غذائية متكاملة مع كوب من الحليب، وسوف نتعرف من خلال مع البديل الإخباري، على طريقة عمل فطائر الشاي بالسمسم بخطوات بسيطة.

مكونات عمل فطائر الشاي السمسم

تتكون الفطائر من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهي كالتالي:-

4 أكواب من الدقيق الأبيض الفاخر. نصف كوب من الزيت النباتي. كوب من الزبادي. ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية الجافة. 3 ملاعق كبيرة من اللبن البودرة. 4 ملاعق كبيرة من السكر. نصف ملعقه صغيره من الملح. ماء دافئ للعجن حسب أحتياج العجين.

للوجه

نصف كوب حليب سائل. كوب سمسم محمص.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر الشاي بالسمسم بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل وهي كالتالي:-

نقوم بتقليب الخميرة مع السكر، ونضيف عليهم نصف كوب من الماء الدافئ ونتركهم جانبا لمدة عشر دقائق حتى تتفاعل الخميرة.

نقوم بوضع الخليط السابق في وعاء عميق ونضيف عليهم الزبادي، واللبن البودرة ونقلبهم مع بعض.

بعد ذلك نضيف الدقيق، والملح مع التقليب المستمر، ثم نضيف الماء الدافئ للخليط ونعجن بواسطة اليد تتكون لدينا عجينة.

ثم نضيف الزيت ونستمر في العجن لمدة عشر دقائق حتى تتكون عجينة ناعمة ومتماسكة سهلة التشكيل.

نغطي العجينة بكيس بلاستيك ونتركها حتى تختمر لمدة ساعة على الأقل حتى يتضاعف حجمها.

بعد أن يتم التخمير نقوم بتقسيم العجينة إلى 18 كرة ونغطيها بفوطة نظيفة ونتركها قليلاً حتى ترتاح.

طريقة تشكيل فطائر الشاي

نأخذ كرة من كرات العجين و نفردها على شكل حبل طويل ثم نلف الحبل حول نفسه ونغلقها على شكل دائرة ثم تدهن بالحليب السائل بواسطة الفرشاة، ويمكنك تشيل العجين على شكل أقراص أو حلقات على حسب الرغبة، ثم توضع في السمسم المحمص، ثم نكرر نفس الخطوات السابقة مع باقي كمية كرات العجين المتبقية، ثم نضع الفطائر في صينية فرن مدهونة بقليل من الزيت ثم نغطيها ونتركها لمدة نصف ساعة حتى تختمر مرة أخرى، ثم توضع الفطائر في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى تنضج ونحصل على اللون الذهبي، ثم نخرج الفطائر من الفرن ونتركها تبرد تمامًا، ثم توضع في طبق التقديم وتقدم بألف صحة وهنا.