ماما زعلت من سوسو.. تردد قناة كراميش للأطفال 2024 أحدث الترددات لمتابعة أجمل أغاني الأطفال

تردد قناة كراميش للأطفال 2024، تعتبر قناة كراميش واحدة من القنوات المحبوبة لدى الأطفال التي يعشقها الكبار والصغار فهي من أولى القنوات في عرض الأغاني وأناشيد الأطفال المميزة حيث تغرس في الأطفال العديد من القيم والمبادئ، حيث أن قناة كراميش هي أول قناة عربية متخصصة في عرض محتوى خاص بالأطفال حيث تعرض أغاني مخصصة للأطفال و رسوم كرتونية هذا بالإضافة إلى برامج للأعمال اليدوية برامج متخصصة في تقديم النصائح والمعلومات الثقافية وبرامج لتعليم الصغار والقيم الدينية لذلك سنتعرف معا اليوم على أحدث ترددات قناة كراميش في السطور القادمة فتابعونا.

تردد قناة كراميش للأطفال 2024

تعمل قناة كراميش على مدار 24 ساعة في تقديم محتوى متميز للأطفال حيث انها تقوم بعرض البرامج الجذابة مع أغاني وأناشيد للأطفال ويأتي تردد قناه كراميش على قمر الصناعي نايل سات كالتالي:

القمر: نايل سات.

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي “v”.

معامل تصحيح الخطأ: 7/8.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: sd.

تردد قناة كراميش للأطفال 2024 علي القمر الصناعي عرب سات

تقوم قناة كراميش بعرض محتواها الخاص للأطفال على مدار مدار 24 ساعة وبشكل مجانى تماما ويأتي تردد قناة كراميش للاطفال 2024 على النحو التالي:

تردد هذه القناة: 11390

والقمر الصناعي: عرب سات

و معدل الاستقطاب: عمودي

ومعدل الترميز: 27500

ومعامل تصحيح الخطأ: 6/7

وجودة القناة: عالية الدقة (HD).

ضبط قناة كراميش على الريسيفر

حتى يتم ضبط قناة كراميش على الريسيفر فأنت تحتاج الى اتباع الخطوات التالية:

من الريموت ريسيفر ستقوم بالضغط على قائمة الاعدادات menu.

ومن ثم يتم اختيار التركيب Installation.

وبعدها يتم اختيار التثبيت اليدوي Manual installation.

يتم اختيار القمر الصناعي.

يتم اختيار ادخال باقي البيانات الخاصة بالقناة والتي سبق ذكرها.

يتم الضغط على موافق ok، والانتظار قليلا حتى يتم تحميل القنوات.

فبعد الانتهاء يتم الضغط على حفظ save حتي يتم حفظ جميع القنوات التي تحمل ذات التردد.

برامج قناة كراميش

تتميز قناة كراميش بتنوع المحتوى الذي تقدمه لمتابعيها من الأطفال حيث تحاول الوصول اليهم من خلال برامجها المميزة ومن تلك البرامج ما يلي: