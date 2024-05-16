هتاخد تموينك وبزيادة.. حقيقة إضافة 100 على بطاقة التموين قبل عيد الأضحى 2024 والتموين تكشف التفاصيل

يرغب الكثير من المواطنين أن يتعرفون على حقيقة إضافة 100 على بطاقة التموين قبل عيد الأضحى 2024، حيث تعتمد الملايين من الأسر المصرية على دعم التموين من السلع والخبز، كما أنه مصدر مهم بالنسبة لهم ولذلك يبحثون عن الزيادة الجديدة ليلاً ونهار، كما أن هذه الزيادة تعد حديث المواطنين في الشوارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي،

حيث قامت بعض الصفحات على الانترنت بنشر معلومات جديدة تتعلق بالتموين والبطاقات التموينية، وهذا ما يجعل المواطنين يترقبون حلول شهر يونيو المقبل بفارغ من الصبر للاستفادة من الزيادة الجديدة للحصول على المزيد من السلع والمنتجات من زيت وسكر وارز ومكرونة ودقيقة وغيرها الكثير، تابعوا الفقرات التالية وسوف نوضح لحضراتكم حقيقة إضافة 100 على بطاقة التموين قبل عيد الأضحى 2024.

حقيقة إضافة 100 على بطاقة التموين قبل عيد الأضحى 2024

ضمن الأسئلة الشائعة والمتكررة خلال هذه الفترة بين المواطنين وبعضهم البعض، حقيقة إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في شهر يونيو المقبل 2024 قبل عيد الأضحى المبارك، ولذلك قررت وزارة التموين تكشف عن الحقيقة لأنهاء هذا الجدل، وتؤكد لا صحة لأي خبر تم نشره على مواقع التواصل عن زيادة 100 جنيه، وأن الحصة التموينية مازالت كما هي 50 جنيه للفرد دون أي زيادة ولا تغييرات.

الخدمات التموينية التي توفرها وزارة التموين

هناك العديد من الخدمات التموينية التي تقدمها وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين لتسهيل الأمر عليهم، لذلك خصصت موقع إلكتروني يوفر ما يحتاجه المواطنين من خلال الانترنت دون الذهاب لمكاتب التموين ومن أهم الخدمات

إصدار بطاقة تموينية جديدة للفئات الأولى بالرعاية تكافل وكرامة وحاملي كارت الخدمات المتكاملة.