زيادة أجور المغرب.. موعد تطبيق زيادة الرواتب لجميع الموظفين

تهدف الحكومة المغربية إلى تحسين رواتب الموظفين وجميع العاملين في الدولة، عبر تطبيق بعض الزيادات الجديدة التي تشمل مختلف الدرجات الوظيفية، بما تُساهم هذه الزيادة بشكل كبير في توفير الدعم الملائم والمستمر للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، مما يمكنك التعرف على موعد تطبيق الزيادة الجديدة التي تشمل كافة الموظفين في البلاد.

موعد زيادة رواتب الموظفين في المغرب

وأوضحت الجهات المسؤولة في دولة المغرب، أن تطبيق الزيادة الجديدة الخاصة بالأجور، توافق في شهر يوليو 2024 للقطاع الحكومي، بما سيتم تطبيق الزيادة نفسها بداية شهر يناير 2025 في القطاع الخاص، فضلاً عن أنها جاءت استجابة لدعم المواطنين والموظفين في ظل الإضطرابات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، على أن تُخفف الضغط المعيشي الذي يمر به جميع الموظفين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

ما قيمة الزيادة في المغرب؟

وأقرت الجهات المسؤولة، أن الزيادة المنوط صرفها لجميع الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، تصل قيمتها لـ 1000 درهم، مع الاختلاف في الدرجات الوظيفية، التي تختلف قيمة الرواتب على أساسها، هذا وأن نسبة الزيادة بذلك وصلت لـ 10%، بما سيصل الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم، هذا وأن الزيادة جاءت زامنًا مع تكاليف المعيشة التي تمر بها الدولة، بما تُخفف هذه الزيادة إلى حد كبير في الإضطرابات الاقتصادية التي يعشها المواطنين في الدولة، بما سيحصل عليها الموظفين في الشهر المقبل الموافق 1 يوليو 2024.