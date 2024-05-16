ملك المخبوزات الناعمة معمول التمر بالسمسم بخطوات بسيطة أحلى من الجاهز بكتير

معمول التمر بالسمسم من المخبوزات الجميلة التي تحتل المركز الأول في عالم المخبوزات الناعمة، وهو من أشهر المخبوزات التي تقدم في الأعياد والمناسبات السعيدة مثل الأفراح، وهو يعرف بمكوناته البسيطة وطريقة تحضيره السريعة، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل معمول التمر بالسمسم بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل معمول التمر بالسمسم

يحتوي المعمول على مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهي كالتالي:-

3 أكواب من الدقيق الأبيض الفاخر.

كوب من السمن.

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة سمسم محمص.

نصف كوب من ماء الزهر.

نصف كوب من السكر البودرة.

نصف ملعقة صغيرة بهارات المعمول.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

الحشو

ربع كيلو تمر مفروم.

ملعقة كبيرة سمنة.

ملعقة كبيرة قرفة مطحونة.

نصف كوب سمسم محمص.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل معمول التمر بالسمسم بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل وهي كما يلي:-

في وعاء عميق نقوم بنخل الدقيق مع البيكنج بودر، والملح، ثم نضيف السكر البودرة، والبهارات، والسمسم ونقلبهم مع بعض. نقوم بوضع وعاء على النار ونضيف السمنة، والزيت ويترك على نار هادئة حتى يسخن جيداً. بعد ذلك نقوم برفع الوعاء عن النار ويترك جانبا حتى يبرد قليلا، ثم يسكب على خليط الدقيق. نقلب الخليط جيداً بواسطة ملعقة خشبية حتى يتشرب الدقيق السمنة والزيت ويصبح متماسك. ثم نضيف ماء الزهر ونبدأ بعجن الخليط بواسطة اليد حتى تتكون عجينة ناعمة ومتماسكة سهلة التشكيل. نغطي العجينة بكيس بلاستيك ونتركها ترتاح في الثلاجة لمدة نصف ساعة. نحضر وعاء أخر ونضع به معجون التمر مع السمنة، ثم نضيف القرفة، والسمسم ونعجنهم مع بعض جيدًا حتى تتكون عجينة ناعمة وطرية. نقوم بتشكيل خليط العجوة إلى كرات صغيرة وتترك جانبًا، ثم نقوم بتشكيل العجين على شكل كرات متوسطة ونتركها جانباً حتى ترتاح.

طريقة تشكيل معمول التمر بالسمسم

نأخذ قطعة من العجينة بحجم كرة صغيرة، ثم نضغط عليها باليد حتى تصبح على شكل دائرة، ثم نضع كرة صغيرة من حشو التمر في وسط العجينة ونغلقها جيد من الأطراف حتى تأخذ شكل الدائرة، نكرر نفس الخطوات السابقة مع باقي كمية العجين حتى تنتهي من حشو جميع حبات المعمول، ثم نقوم بإحضار القالب الخاص بالمعمول ثم نشكل كل حبات المعمول على حسب الأشكال التي ترغبين بها، ثم توضع في صينية خبز مبطنة بورقة زبدة مع مراعاة ترك مسافة بين القطعة والأخرى، ثم تخبز حبات المعمول في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى نحصل على اللون الذهبي، ثم نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد، ثم يرص في طبق التقديم ويقدم بألف هنا.