بمواصفات عالمية.. مميزات هاتف سامسونج جلاي Samsung Galaxy A24

يبحث العديد من محبي الاقتناء بالهواتف المحمولة عن الإصدارات الحديثة والمتنوعة لذا كشفت شركة سامسوج العالمية عن أحدث إصداراتها بأقل سعر حيث يتمكن الجميع من شراء هذا الإصدار نظرا إلي انخفاض سعرة عن الهواتف الأخري، إصدار سامسونج جلاكسي أي 24 بالرغم من انخفاض سعرة إلا انه يوجد به خصائص كثيرة من أهمها يحتوي علي بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، كما يدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم عيوب ومميزات هذا الهاتف في السطور الآتية ابقوا معانا.

مميزات هاتف Samsung Galaxy A24

بطاريه الهاتف بسعة كبيرة 5000 مللي أمبير.

يوجد به مكان لاستخدام شريحتين.

يوجد الهاتف باللون الأسود، اللون الأخضر، اللون الأحمر، اللون الفضي.

يدعم الهاتف منفذ أل 3.5 ملم لسماعات الأذن.

يحتوي منفذ أل يو آس بي من نوع توب سي.

يدعم هذا الإصدار ميكرفون إضافي من اجل عزل الضوضاء.

يدعم مستشعر البصمة ويأتي مدمج بزر الطاقة.

تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجا بكسل.

تأتي الكاميرا الخلفية بدقة 50 ميجا بكسل.

يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني أل 2 جي والجيل الثالث، الجيل الرابع.

تعرف علي عيوب موبايل سامسونج جلاكسي اي 24

لا يحتوي الهاتف علي شاحن في علبة الهاتف الأساسية بل يأتي منفردا.

لا يدعم خاصية مقاومة الماء.

أداء ليس جيدا من حيث كاميرا السيلفي في الإضاءات الضعيفة.

الشحن سرعته بطيئة إلي 25 واط.

لا يدعم كاميرا الهاتف التصوير بجودة 4K.

كم سعر هاتف سامسونج جلاكسي اي 24