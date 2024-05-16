بكوب زبادي حضري القرص الطرية بحشوة العجوة اللذيذة وقدميها مع أحلى كوب شاي على الفطار

من أجمل وأروع المخبوزات الهش القرص الطرية بحشوة العجوة، حيث تتميز بقوام هش وشكل جميل مختلف عن المخبوزات الأخرى التي تباع في المخابز، وهي مخبوزات سهلة التحضير ومكوناتها نجدها في كل مطبخ مما يجعل الأمهات وربات البيوت يفضلون صنعها بكل سهولة، وسوف نتعرف اليوم من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل القرص الطرية بحشوة العجوة بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل القرص الطرية بحشوة العجوة

تتكون القرص من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهي كالتالي:-

كيلو من الدقيق الأبيض الفاخر.

ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة الفورية الجافة.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف كوب من الزبدة الطرية.

نصف كوب من الزيت النباتي.

كوب من الزبادي.

3 ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.

رشه من الملح.

كوب من الماء الدافئ.

الحشو

500 جرام من العجوة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

2 ملعقة كبيرة سمسم محمص.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير القرص الطرية بحشوة العجوة بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل وهي كما يلي:-

نقوم بتقليب الخميرة مع السكر، ونضيف عليهم ربع كوب من الماء الدافئ ونتركهم جانبًا لمدة عشر دقائق حتى تتفاعل الخميرة. نقوم بوضع خليط الخميرة في وعاء عميق ونضيف عليه الزبادي، واللبن البودرة ونقلبهم مع بعض. بعد ذلك نضيف الدقيق، والملح مع التقليب المستمر، ثم نضيف الماء الدافئ بالتدريج ونعجن بواسطة اليد تتماسك العجينة. نضيف الزبدة، والزيت للخليط ونعجن باستمرار حتى تتكون عجينة ناعمة ومتماسكة سهلة التشكيل. نغطي العجينة بكيس بلاستيك ونتركها حتى تختمر لمدة ساعة على الأقل حتى يتضاعف حجمها. نقوم بتحضير الحشوة في وعاء نضيف العجوة وملعقة الزبدة والسمسم ونعجن المكونات جيدًا حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة.

طريقة تشكيل القرص الطرية

نقوم بتقسيم العجينة إلى كرات صغيرة نأخذ كرة من العجين ونفردها بواسطة اليد ونضيف ليه كرة صغيرة من حشوة العجوة ونغلقها جيدا من الأطراف ثم نضغط عليها قليلا براحة اليد حتى تصبح على شكل قرص ثم نعمل بها ثلاث فتحات بواسطة السكين على الوجه، ثم نكرر نفس الخطوات السابقة مع باقي كمية الكرات المتبقية، توضع القرص في صينية فرن مدهونة بقليل من الزيت ونغطيها بفوطة نظيفة ونتركها لمدة نصف ساعة، ثم توضع الصينية في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى تنضج ونحصل على اللون الذهبي، ثم نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد تمامًا، ثم توضع في طبق التقديم وتقدم بجانب كوب من الشاي بالحليب بألف صحة وهنا.