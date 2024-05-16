“بالتوفيق لطلبة 6 ابتدائي” لينك نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 عموم محافظات العراق

مازالت عمليات الإمتحانات الخاصة بالصف السادس الابتدائي الدور الأول جارية إلى الأن في مختلف المحافظات العراقية، بما تسمح لجميع من الطلبة والطالبات من خوض تجربة وفترة من أهم الفترات التي يمرون بها، لما سيتم تحديد من مستقبل تعليمي فيما بعد، وفي هذا يتساءل بعض الطلاب عن خطوات القيام بإستخراج نتائج السادس ابتدائي في العراق، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

رابط نتائج السادس الابتدائي دور أول

ويمكنك عن الإنتهاء من امتحانات الصف السادس الابتدائي الدور الأول، التي ستنتهي يوم الأحد المقبل الموافق 19 مايو 2024، استخراج النتائج فيما بعد، كما في الخطوات التالية:-

أن تذهب إلى موقع وزارة التربية العراقية.

ثم تقوم بالدخول إلى الصفحة التالية من موقع الوزارة.

ادخال بيانات الطالب المتمثلة في الإسم والرقم الإمتحاني.

اختيار المرحلة الدراسية والمحافظة.

الضغط مباشرة على زر “بحث”.

لتقوم بإستخراج جميع كشوفات نتائج السادس الابتدائي.

نتائج السادس الابتدائي دور أول

وتقوم وزارة التربية العراقية، بالبدء في عمليات التصحيح والمراجعة التي تشمل جميع أوراق الإمتحانات الخاصة بكل طالب وطالبة في محافظات العراق، ثم يتم العمل على رصد النتائج بكل دقة ووضوح، ليتم اعتماد جميع الكشوفات من قبل وزير التربية، والعمل على رفعها عبر موقع وزارة التربية العراقية، وكذلك موقع نتائجنا الإلكتروني التي تم إطلاقه من قبل وزارة التربية، ليُسهل على الجميع في معرفة نتائجهم.