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حدثها وامتلك أسلحة فتاكة!! تحديث ببجي 3.2 pubg mobile لهواتف الاندرويد والايفون.. داونلود وشوف العظمة بنفسك
قامت الشركة المطورة لببجي موبايل بإطلاق تحديث ببجي 3.2 pubg mobile، والذي لاقى إقبال كبير من لاعبيها ومحبينها حتى يحصلوا على المزيد من الإثارة والمتعة أثناء اللعب والاستمتاع بالمزايا الإضافية والأسلحة الخطيرة والتعرف على ما تمت إضافته إلى اللعبة وكيف يمكن الاستفادة منه في الوصول إلى مستويات أفضل بشكل أسرع، ولذلك يريد الكثير في معرفة طرق تحميل التحديث الأخير منها.
تحديث ببجي 3.2 pubg mobile لهواتف الاندرويد والايفون
بالإمكان أن يتم تحميل تحديث ببجي 3.2 pubg mobile على أي نوع هاتف ذكي بسهولة جداً فقط، كل ما عليك هو إتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول إلى متجر الألعاب الإلكترونية الموجود على الهاتف سواء كان نوع الهاتف أندرويد أم آيفون.
- ثم الضغط على أيقونة البحث وإدخال اسم اللعبة بشكل صحيح بها، والانتظار لثواني حتى تنتهي عملية البحث.
- بعد ذلك سوف يظهر التحديث الجديد المراد تحميله من ثم يتم الضغط على كلمة تثبيت.
- هنا بعد أن يتم تثبيت اللعبة بنجاح على الهاتف يتم فتحها وإعطائها الأذونات المطلوبة ومن ثم بدء الاستمتاع.
أبرز مزايا لعبة ببجي موبايل
حققت لعبة ببجي موبايل شعبية كبيرة، والذي قد يرجع إلى الآتي:
- تعد من الألعاب المجانية بشكل كامل ولا يوجد أي شيئ بها مدفوع.
- أيضاً جميع المباريات بها يكون الهدف منها خوض القتال ضد مجموعة من الأعداء بهدف الانتصار والبقاء على قيد الحياة والانتقال إلى المستوى التالي.
- تمتاز بالمؤثرات القوية جداً التي تجعلك تشعر لو أن ما يحدث في اللعبة على أرض الواقع.
- تعرض لك اللعبة الخرائط للمساعدة في التعرف على الأماكن المختلفة.
- تعطي لك الفرصة في الحصول على عدد كبير من الأسلحة المتطورة لتحقيق الفوز وقتل العدو.