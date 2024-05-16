كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 العراق

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 هي عملية بحث رائجة على جوجل اليوم ومنذ عدة أيام متتالية، ويأتي هذا البحث المرتفعة نظراً لانتشار أخبار جديدة تتعلق بموعد الصرف وإعلان أسماء المشمولين، كما كشفت بعض المصادر الساعات الأخيرة أن عدد المشمولين من الدفعة السابعة والأخيرة يصل نحو 70 ألف، وقد تم استبعاد عدد كبير من المتقدمين لعدم مطابقتهم لكافة الشروط، وتم التأكد أنهم من المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية،

وقد تم قبول المتقدمين بناءاً على مطابقة البيانات والمستندات من خلال الفحص والبحث الاجتماعي، والجدير بالذكر أن القبول للجنسين رجال ونساء من عموم محافظات العراق، ونود أن نطمئن قلوبكم بأن الصرف يكون قريباً فلا داعي للقلق السير وراء شائعات ألغاء الدفعة، ترقبوا معنا التقرير التالي للإطلاع على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

يتم الكشف عن نتائج المشمولين قريباً جداً لذلك عليكم الاستعداد بمعرفة خطوات استخراج الكشوفات إلكتروني لذا عليكم اتباع ما يلي:

الدخول بشكل مباشر عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. اختر خدمات الحماية الاجتماعية. تظهر الدفعات حدد الدفعة السابعة والأخيرة. إضافة البيانات المطلوبة. بالإضافة لاسم المحافظة. الضغط على عرض الكشوفات.

شروط أساسية لضمان قبول المتقدمين بالرعاية الإجتماعية

كما ذكرنا لحضراتكم في الفقرات السابقة بأن الوزارة قامت باستبعاد الكثير من المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية، نود أن نوضح لكم الشروط الأساسية الواجب توافرها بالمتقدم لعدم التعرض لتلك الموقف والاستبعاد بعد فترة الانتظار الطويلة، ومن أهم الشروط التي حددتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية