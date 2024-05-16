بيضة واحدة وحضري البسكويت التركي اللذيذ قبل العيد بكل سهولة بالمنزل

من أنواع المخبوزات الفاخرة غالية الثمن هو البسكويت التركي، حيث يتميز بقوامه الدائب وطعمه اللذيذ وشكله الجميل ورائحته الشهية، ونجد بعض الأمهات يفضلون صنع المخبوزات الناعمة في البيت بدل من شرائها من محلات الحلواني والمخابز بسعر غالي، وطريقة تحضير البسكوت في البيت بسطة ولا تكلفنا وقت طويل، وسوف نتعرف من خلا موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل البسكويت التركي اللذيذ بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل البسكويت التركي

يتكون البسكويت التركي من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهي كالتالي

2 كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو اختياري.

ثلاث أرباع كوب من السكر.

بيضة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشه من الملح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير البسكويت التركي بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل وهي كما يلي:-

نقوم بخفق الزبدة، والسكر في وعاء عميق بواسطة المضرب الكهربائي حتى نحصل على مزيج هش مثل الكريمة. نقوم بإضافة نضيف البيضة، والفانيليا ونستمر في الخفق حتى تمتزج المكونات مع بعضها. في وعاء أخر نضيف الدقيق، والنشا، والكاكاو، والملح ونقلبهم مع بعض تماماً. بعد ذلك نضيف خليط الدقيق بالتدريج إلى الخليط السابق ونخلط جيدًا حتى تتكون عجينة ناعمة متماسكة. نغطي العجينة بكيس بلاستيك ونتركها ترتاح في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

طريقة تشكيل البسكويت التركي

نقوم بتشكيل العجين إلى كرات صغيرة ونضعها على صينية فرن مبطنة بورق زبدة، ثم نضغط على الكرات برفق بواسطة شوكة الطعام لتشكيل خطوط على الوجه، ثم توضع الصينية داخل فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 10 إلى 12 دقيقة حتى نحصل على اللون الذهبي، ثم نخرج البسكويت من الفرن ويترك على الصينية حتى يبرد تمام ثم يمكن تخزينه في وعاء محكم الغلق في درجة حرارة الغرفة لمدة تصل إلى أسبوع ويقدم بألف صحة وهنا.