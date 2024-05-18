“وزارة الداخلية تعلن عن”.. خدمة حجز موعد البصمة البيومترية الكويت للوافدين والمقيمين 2024 عبر منصة متى

لينك منصه متى مش موجود…

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن خدمة حجز موعد البصمة البيومترية إلكترونيا بالكويت للوافدين والمقيمين، من أجل جمع بيانات المواطنين بها ليتم فحص هؤلاء المقيمين عند الدخول أو الخروج من الكويت، ووضعت الوزارة شروطا وإجراءات معينة من أجل الحصول على موعد لعمل هذه البصمة التي تكون عن طريق الأصابع أو العينين أو الوجه، وفي هذا المقال سنتحدث حول هذا الأمر بالتفصيل.

حجز موعد البصمة البيومترية

تعتبر البصمة البيومترية واحدة من أهم وسائل الكشف عن هوية المقيمين بالكويت أثناء دخولهم وخروجهم من الكويت، وذلك عبر الوجه أو أصابع اليدين أو العينين، ولكي يتم ذلك يجب على المقيم في الكويت حجز موعد البصمة البيومترية إلكترونيا عبر عددا من الخطوات، والتي تتمثل في الآتي:

زيارة موقع وزارة الداخلية الكويتية.

النقر على منصة المواعيد.

النقر على اختيار منصة متى.

تسجيل الدخول إلى المنصة أو إنشاء حساب جديدة بها في حال كان الشخص مستخدما جديدا.

الدخول إلى قائمة البحث عن الخدمات بالمنصة.

النقر على تبويب تصنيف الخدمات ثم الإدارة العامة للأدلة الجنائية.

الضغط على اختيار خدمات ثم البصمة البيومترية.

النقر على زر تقديم ثم حجز موعد.

اختيار موعد وتاريخ عمل البصمة من قوائم المواعيد بالصفحة.

النقر على زر تأكيد الحجز.

الضغط على أيقونة الطباعة لطباعة الموعد لإبرازه عند الدخول لمركز عمل البصمة البيومترية.

مستندات حجز موعد البصمة البيومترية

أوضحت وزارة الداخلية الكويتية أنه يجب على المتقدم بطلب حجز موعد البصمة البيومترية أن يتوجه إلى مركز عمل البصمة، ومعه عددا من الأوراق لكي يتم تسجيل بياناته على هذه البصمة بأنظمة الوزارة، وتتضمن هذه المستندات ما يلي: