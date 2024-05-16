الآن لينك تنزيل كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي العراقية

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة نم أكثر المواضيع التي يهتم المواطنين العراقيين بمعرفتها في الفترة الحالية، حيث يرغبون في معرفة الاسماء المقبولة والتي ستستفيد من الوجبة الأخيرة من دعم الرعاية الاجتماعية، حيث تقدم عدد كبير في الفترة الأخيرة للاستفادة من وجبات دعم الرعاية بسبب سوء الحالة الاقتصادية في البلاد والتي أثرت بشكل كبير على الكثير من الأسر العراقية، وكثرة الطلبات المقدمة كانت السبب الرئيسي في تأخر صرف الوجبة الأخيرة بهذا الشكل المقلق والموتر للجميع، وخلال هذا المقال سوف نسرد لكم كافة التفاصيل التي تتعلق بهذا الأمر.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

دعم الرعاية الاجتماعية من المنح التي قدمتها وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية للمواطنين الفقراء وأصحاب الدخل المنخفض، والتي تساعدهم على المعيشة والتغلب على متطلبات الحياة الصعبة، لذلك يترقب الآلاف من المستفيدين منها الإعلان عن كشوفات المقبولين بالوجبة، فقد كشفت الوزارة أنها حالياً تقوم بمراجعة الطلبات المقدمة من قبل الكثير من الاسر التي تحتاج للمساعدة، وأكدت اقتراب الانتهاء من المراجعة والفحص التي تتم من قبل الجهات المسئولة في الوزارة، ويتأمل المواطنين صرف تلك الوجبة قبل حلول عيد الاضحى المبارك لشراء كافة المستلزمات الخاصة بتلك المناسبة المهمة، والجدير بالذكر أن الوزارة اوضحت أن الوجبة المرتقبة سيستفاد منها أكثر من 200 ألف أسرة عراقية.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

بدء العد التنازلي للكشف عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، فالجميع يترقبونها بفارغ الصبر حتى يمكنكم شراء كل احتياجاتهم الضرورية في الفترة المقبلة، ووفرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية رابط للاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية حتى يمكن للمواطنين القيام بتلك الخطوة من المنزل بسهولة، وتتمثل عملية الاستعلام بالخطوات التالية: