”مجربة ومضمونة 100%“ خطوات تحميل لعبة فيفا 2024 FIFA الأندرويد والآيفون.. حملها دلوقتي والعب مع أصحابك

يبحث محبي وعاشقي لعبة كرة القدم عن طرق تنزيل لعبة فيفا 2024، والتي تعتبر هي الأشهر على الإطلاق من بين ألعاب الفيديو بين عدد ضخم من الأفراد وتتمتع بتحقيق نسبة عالية جداً من المبيعات، والتي استمرت إلى فترة كبيرة عكس الألعاب الأخرى التي تحقق صدى في فترة محددة ثم لم يعد يسمع عنها مرة أخرى، أما تلك اللعبة فهي ما زالت تحافظ على نجاحها وتحرص الشركة المصنعة لها على تحديثها باستمرار لتواكب أي تغيير قد يحدث في كرة القدم على أرض الواقع لتقوم بإضافته فيها.

خطوات تحميل لعبة فيفا 2024 FIFA الأندرويد والآيفون

يمكن تنزيل لعبة فيفا 2024 على جميع الهواتف الذكية ومنها الهواتف ذات نظام التشغيل أندرويد، وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:

يتم فتح متجر الألعاب الإلكترونية على الهاتف الأندرويد.

ثم في خانة البحث الموجودة في أعلى الصفحة الرئيسية يتم إدخال اسم اللعبة بها والضغط على رمز العدسة لبدء البحث عنها.

في خلال ثواني سوف تظهر اللعبة الأصلية يتم الضغط عليها ومن ثم النقر على كلمة تثبيت الموجودة في أسفل منها.

هنا سوف تبدأ عملية التحميل على الجهاز، وبعد الانتهاء يقوم اللاعب بفتح اللعبة وإنشاء حساب جديد عليها واستخدامها بكل سهولة.

تنزيل لعبة فيفا على هاتف آيفون

أيضاً يمكن تنزيل اللعبة على هواتف آيفون فقط قم بإتباع الخطوات التالية: