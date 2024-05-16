“احصل على سيارة”.. خطوات استخراج كارت الخدمات المتكاملة 2024 والأعاقات المشمولة

في ظل سعيها الدائم للتيسير على المواطنين قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالإعلان عن كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة لذلك يبحث الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة عن الأماكن الخاصة باستخراج كارت الخدمات المتكاملة، وذلك حتى يتمكن المواطن من الاستفادة بالخدمات المقدمة من الدولة لحاملي كارت الخدمات المتكاملة، ومنها على سبيل العلاج و المعاش الشهري كما يمكن للمواطن استخدمها في المواصلات العامة، ويمكن لحاملها الإعفاء من المصاريف الدراسية، ونوضح في المقال التالي كافة التفاصيل لكارت الخدمات المتكاملة.

كارت الخدمات المتكاملة

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالإعلان عن الأماكن الخاصة بحملة هنوصلك وذلك في يوم الأحد الموافق 22 أكتوبر 2023 وتلك الأماكن خاصة باستخراج كارت الخدمات المتكاملة، ويمكن المواطن الذهاب إلى الأماكن الخاصة باستخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة، وذلك في العناوين التالية:

مركز كبريت البحارة بمحافظة السويس. مركز دار السلام محافظة سوهاج. مركز شبين القناطر ومركز قليوب في محافظة القليوبية. مركز أبو صير في محافظة الإسماعيلية. مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية. مركز منوف ومركز شبين بمحافظة المنوفية.

شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

حتى يتمكن المواطن من استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة يوجد بعض الشروط التي أقرتها وزارة التضامن الاجتماعي وهي:

اولا: إحضار تقرير طبي مختوم من إحدى مستشفيات وزارة الصحة والسكان أو المستشفيات الجامعية أو مستشفيات القوات المسلحة.

ثانيا: يتم الكشف الطبي الوظيفي داخل مكتب التأهيل الاجتماعي المتواجد داخل النطاق الجغرافي وفق بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتقدم.

حتى يتمكن المواطن من التسجيل والحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لابد أن يكون حاملا لبعض الاعاقات ومنها:

شلل الأطفال الشديد.

قطع في طرف واحد في اليد أو القدم أو أكثر من قطع في الأطراف.

اضطراب طيف التوحد.

الشلل النصفي الطولي او السفلية.

الشلل الرباعي.

الحالات التي تشتكي من ضمور العضلات.

الشلل الدماغي.

فقد السمع التام.

كف البصر.

الا يتخطى طول المواطن 140 سم أو اقل بعد سن البلوغ.

الاعاقات المتعددة.

وحتى يتمكن المواطن التسجيل والحصول على كارت الخدمات المتكاملة لابد من الدخول إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة التضامن الإجتماعي وتسجيل الدخول والتأكد من كتابة جميع البيانات بطريقة صحيحة والتأكد من البيانات الشخصية الخاصة به و بعد عملية التسجيل يوجد رقم طلب لابد من الاحتفاظ به حتى استخدامه فيما هو قادم