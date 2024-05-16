“سجل هُنــا فورا education.gov.dz”.. التسجيل في مسابقة التوظيف في قطاع التربية في الجزائر 2024 والشروط
رابط التقديم في مسابقة التوظيف في قطاع التربية 2024
قامت وزارة التربية الجزائرية بالإعلان عن فتح باب التقديم في بعض من الوظائف المطلوبة لذلك قامت الوزارة بالإعلان عن إجراء مسابقة توظيف حتى يتمكن جميع المواطنين من التقديم لتلك الوظيفة دون التمييز واوضحت الوزارة على أنه تم فتح باب التسجيل الإلكتروني، وذلك وفقا لبعض الشروط التي أقرتها الوزارة، وذلك استعدادا للعام الدراسي الجديد، ونوضح في المقال التالي كافة التفاصيل بتلك الوظائف.
رابط التقديم في مسابقة التوظيف في قطاع التربية 2024
حتى يتمكن المواطنون من التقديم في الوظائف التي تم الإعلان عنها من وزارة التربية الجزائرية قامت الوزارة بالإعلان عن وجود منصة إلكترونية خاصة، وذلك تيسيرا على المواطنين لسهولة تقديم الأوراق الخاصة بهم وعن طريق بعض الخطوات وهي كالآتي:
- أولا: الدخول على المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية الوطنية.
- ثانيا: الضغط على الخانة الخاصة بكلمة خدمات وذلك خلال القائمة الرئيسية المتواجدة.
- ثالثاً: اختيار مسابقة التوظيف.
- رابعا: لابد أن يقوم المتقدم بتحديد التخصص الذي يريد الالتحاق به من ضمن الوظائف المتاحة.
- خامسا: قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالمسابقة ومن ثم النقر على كلمة موافقة.
- سادسا: كتابة جميع البيانات الخاصة بالمتقدم في أماكنها الصحيحة وأخيرا يقوم المواطن بالضغط على كلمة ارسال الطلب.
شروط التقديم في مسابقة التوظيف في قطاع التربية
حددت وزارة التربية الجزائرية بعد الاشتراطات التي لابد ان يلتزم بها المتقدمين حتى يتمكن من التقديم في مسابقه التوظيف في قطاع التربية وتلك الشروط هي:
- اولا: يجب أن يكون المواطن حاملاً للجنسية الجزائرية، و مقيما بشكل دائم داخل الأراضي الجزائرية.
- ثانيا: إمتلاك الخبرة ولا تقل عن ثلاث سنوات في مجال التعليم.
- ثالثا: أن يكون التقدير الذي تم حصوله عليه في شهادة البكالوريا جيد جدا على أقل تقدير.
- رابعا: لابد أن يقوم المتقدم بتخطي المقابلة الشخصية التي يتم إجرائها.
- خامسا: أن يكون المتقدم على أتم الاستعداد لتطوير العملية التعليمية داخل المؤسسة مع الحفاظ على السلوك الحسن خلال فترة العمل.