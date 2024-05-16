وفر 1310 ريال واشتري ايفون 14 بلس بالتقسيط من جرير السعودية

هاتف ايفون 14 بلس من الهواتف الممتازة التي أبهرت الجميع حيث يأتي الجوال مواصفات رائعة، تصميمه جميل وشيك يعطي له مظهر جذاب يخطف الأنظار، ويحتوي على شاشة أكبر وبطارية أكبر من الايفون السابق، ونظام كاميرات مزدوجة متطور حتى تجعلك تحصل على صور وفيديوهات رائعة في ضوء الشمس المباشر، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على سعر الهاتف الروعة ايفون 14 بلس بالتقسيط من مكتبة جرير السعودية.

سعر ايفون 14 بلس بالتقسيط من جرير السعودية

سوف نتعرف على سعر iPhone 14 Plus بالتقسيط من جرير السعودية وهو كما يلي:-

سعر الجوال 2946.96 ريال سعودي لا يشمل ضريبة القيمة المضافة، بدلاً من 4086.08 ريال سعودي.

قيمة القسط الشهري للهاتف 133.43 ريال سعودي على 36 شهر من إمكان للتمويل.

نسبة الخصم 1310 ريال سعودي مع ضمان لمدة عامين.

الجوال يأتي بذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت مع 6 جيجا رام.

مواصفات iPhone 14 Plus

سوف نتعرف على بعض المواصفات الرائعة التي يحتوي عليها ايفون 14 بلس وهى كما يلي:-

الهاتف يحتوي على بطارية رائعة تأتي بحجم 4323 مللي أمبير و تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي الـ MagSafe بقوة 15 وات، والشحن اللاسلكي مع شواحن الـ Qi العادية بقوة 7.5 وات.

الشاشة تأتي بشكل النوتش القديم في منتصف الشاشة حيث تأتي من نوع Super Retina XDR بمساحة 6.7 إنش.

المعالج من شركة أبل من نوع A15 Bionic بتكنولوجيا الـ 5 نانو مع معالج رسومي Apple GPU 5-core graphics.

الجوال يدعم ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء، ويحتوي على واي فاي يأتي بترددات الـ a/b/g/n/ac/6 كما يدعم الـ Dual-band, hotspot.

يعمل الجوال بنظام تشغيل iOS 16، ويدعم شبكات الاتصال حتى الجيل الخامس الـ 5G، ويأتي مقاوم للماء والغبار بشهادة الـ IP68.

يحتوي الهاتف على سماعات خارجية تأتي بصوت ستيريو حتى نحصل على تجربة صوتية ممتازة، ويدعم خاصية بصمة الوجه وهي تعمل عن طريقة Face ID.

مواصفات كاميرات ايفون 14 بلس

الكاميرا الأمامية للجوال تأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.9 وتدعم اوتوفوكس مع وجود عدسة ثانية خاصة بالعزل وبصمة الوجه، أما الكاميرا الخلفية للهاتف تأتي بكاميرا مزدوجة الكاميرا الأولى تأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.5 وهي الكاميرا الأساسية وتدعم المثبت البصري الـ OIS، الكاميرا الثانية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا في منتهي الروعة وخاصة بالتصوير الواسع مع وجود فلاش أحادي من نوع ليد فلاش.