“هتتفرجي عيالك على لولو بجودة HD” اضبطي الآن تردد قناة وناسة 2024 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

يبحث الكثير من محبي قناة وناسة عن التردد الجديد لها حيث أن تلك القناة هي قناة تعليمية وترفية تستهدف فئة الأطفال الصغار، وتعتمد على استخدام الأغاني والرسومات المتحركة في عرض وإيصال المعلومات البسيطة للأطفال صغار السن وتحرص على أن تحتوي الأغاني على صفات إيجابية وجيدة، ليتعلمها الصغار وينقلوها لبعض من خلال ترديد الأغنية مع بعضهم وقد حققت هذه القناة شهرة واسعة وقاعدة جماهيرية كبيرة بين الأطفال وأولياء الأمور لرغبتهم في تعلم ما تبثه القناة من صفات.

تردد قناة وناسة 2024 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

يمكن تنزيل قناة وناسة على الأقمار الصناعية كلها من خلال استخدام الترددات الجديدة، والتي هي الآتية:

على القمر الصناعي نايل سات التردد هو 11470 ورمز الاستقطاب هو العمودي بينما معدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ ⅚ وجودة القناة ستكون SD.

القمر الصناعي عرب سات التردد عليه هو 11270 ثم رمز الاستقطاب الأفقي وأيضاً معامل تصحيح الخطأ ¾ ومعدل الترميز 27500 والجودة هي HD.

طريقة ضبط التردد الجديد

يمكن تنزيل القناة أو ضبط المعلومات الخاصة بها من خلال القيام بالخطوات التالية: