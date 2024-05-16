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كشـــوووفات الرعاية هســـه.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي في عموم العراق spa.gov.iq/umbrella
أعلنت وزارة العمل والشئون الاجتماعية عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بعد التأخر في الإعلان، وكانت قد أوضحت أن ذلك التأخير في النتيجة وصرف الدعم إلى المستفيدين كان نتيجة إلى ازدياد عدد الطلبات المقدمة هذه المرة، والذي بالتالي ترتب عليه استهلاك وقت أكبر في فحص المستندات والأوراق التابعة للأفراد، والتي يتم بعد فحصها التأكد من استحقاق هذا الفرد لتلقي الدعم أو أنه لا يستحق.
أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية
بعد أن تمت إتاحة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية أصبح بإمكان جميع الأفراد الذين قاموا بالتقديم الاستعلام عن أسمائهم، وذلك عبر القيام بالإجراءات التالية:
- يتم الدخول إلى المنصة الإلكترونية مظلتي.
- ثم من الصفحة الرئيسية يجب الضغط على أيقونة الرعاية الاجتماعية.
- بعد ذلك يتم إدخال رقم الوجبة التي ينتظر الفرد صرف دعمها والمحافظة التي هي محل إقامة المتقدم، ومن ثم الضغط على كلمة استعلام.
- يتم الانتظار لعدة ثواني حتى تظهر نتيجة الاستعلام، والتي تبين حالة الطلب الذي تم تقديمه.
شروط التقديم على الرعاية الاجتماعية
هناك عدد من الشروط التي تحرص الحكومات على توفير للسماح بالفرد أن يأخذ الدعم، وهي الآتي:
- يجب أن يكون الفرد عراقي الجنسية.
- كذلك أن لا يكون يمتلك عقارات ضخمة أو أراضي.
- لا يكون يتلقى دعم حكومي أخر لأن كل فرد في الدولة متاح له الاشتراك في دعم حكومي واحد.
- أما بالنسبة إلى السن فإن الرجال لابد أن تكون أعمارهم ما بين 18 و60 عام، أما السيدات فيجب أن يكون يتراوح أعمارهم 15 وحتى 55 سنة.