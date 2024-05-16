لولو صارت شرطية... اضبطها الآن تردد قناة وناسة لولو الجديد 2024 وسلي أطفالك بأجمل أغاني

يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن تردد قناة وناسة لولو الجديد التي تجعل الأطفال يمرحون وتدخل عليهم السور بمشاهدتها، تعد قناة وناسة من أشهر القنوات التي تحبها الأطفال هذه الفترة لما تقدمه من محتوى شيق وجذاب تساعد فيه الأطفال على استعاب كثير من الأمور المهمة التي يجب غرسها فيهم في هذه المرحلة الأولية من العمر، ومن خلال الأسطر التالية نتعرف على ترد قناة وناسة الجديد، وأهم ما تقدمه من أغاني للأطفال.

تردد قناة وناسة لولو الجديد

يمكنك مشاهدة قناة وناسة الجديد على القمر الصناعي النايل سات، حيث تعرض القناة على القمر النايل سات بصورة مجانية تماما، اضبطها الآن على القمر الصناعي النايل واجعل أطفالك يمرحون من خلال التردد التالي:

التردد: 11430.

الاستقطاب: رأسي (V).

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة وناسة الجديد

كما يتوفر تردد قناة وناسة على القمر الصناعي العرب سات، كي تكون المتاحة للجميع، حيث يمكن ضبط القنا ومتابعتها على القمر الصناعي العرب سات من خلال التردد التالي:

تردد القناة: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة للقناة: HD.

أغاني قناة وناسة الجديدة

تشتهر قناة وناسة بالعديد من البرامج والفقرات والأغاني الجميلة والشيقة، والتي تقدمها القناة بصورة هادفة على شكل قصة تصورية جميلة تغرس من خلالها الأخلاق النبيلة في الأطفال في هذه السن الصغيرة، ومن أهمها التالي: