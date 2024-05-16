شروط التقديم لوظائف القطار الكهربائي الجديد.. العاصمة الأدارية

بدأت الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل، فتح أبواب التقدم لوظائف القطار الكهربائي الخفيف من أول مايو لعام 2024 المعروف بقطار العاصمة الإدارية الجديدة، و طرحت بعض من الشروط للقبول في الوظيفة ويعد القطار الكهربائي الخفيف هو أحد أهم وأكبر وسائل النقل الجماعي الغير مضرة للبيئة، ويخدم أيضا التجمعات العمرانية الجديدة و فيما يلي سوف نوضح تفاصيل الإلتحاق بالوظيفة تابع معي.

شروط الإلتحاق بوظائف القطار الكهربائي الخفيف لعام 2024

أن يكون المتقدم حاصل على الدبلومة الفنية الصناعية.

يفضل أن يكون المتقدم متقن للغة الإنجليزية أو الصينية.

على قدر من المعرفة بصيانة المعدات الميكانيكية.

أن لا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما.

يجب أن يكون تم الخدمة العسكرية أو تم الإعفاء منها.

لا يكون لديه سجلات جنائية.

أن يكون المتقدم بصحة جيدة.

القدرة على الإلتزام بالقوانين والانضباط.

أقسام وظيفة القطار الكهربائي

يوجد العديد من الأقسام في وظيفة القطار الكهربائي الخفيف تعرف عليهم:

قسم الوحدات المتحركة.

قسم الإتصالات والإشارات.

قسم أنظمة التذاكر.

قسم الطاقة والشبكة الكهربائية.

قسم معدات الورشة.

قسم الأنظمة الكهروميكانيكية

قسم المصاعد والسلالم المتحركة.

الأوراق المطلوبة للإلتحاق بوظيفة القطار الكهربائي

هناك بعض من المستندات والأوراق المهمة، المطلوبة للالتحاق بوظيفة القطار الكهربائي الخفيف تابع معي لمعرفة كافة التفاصيل فيما يلي: