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شروط التقديم لوظائف القطار الكهربائي الجديد.. العاصمة الأدارية

وظائف قطار العاصمة الأدارية

صورة Salma Salmaمنذ ساعة واحدة
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بدأت الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل، فتح أبواب التقدم لوظائف القطار الكهربائي الخفيف من أول مايو لعام 2024 المعروف بقطار العاصمة الإدارية الجديدة، و طرحت بعض من الشروط للقبول في الوظيفة ويعد القطار الكهربائي الخفيف هو أحد أهم وأكبر وسائل النقل الجماعي الغير مضرة للبيئة، ويخدم أيضا التجمعات العمرانية الجديدة و فيما يلي سوف نوضح تفاصيل الإلتحاق بالوظيفة تابع معي.

شروط الإلتحاق بوظائف القطار الكهربائي الخفيف لعام 2024

  • أن يكون المتقدم حاصل على الدبلومة الفنية الصناعية.
  • يفضل أن يكون المتقدم متقن للغة الإنجليزية أو الصينية.
  • على قدر من المعرفة بصيانة المعدات الميكانيكية.
  • أن لا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما.
  • يجب أن يكون تم الخدمة العسكرية أو تم الإعفاء منها.
  • لا يكون لديه سجلات جنائية.
  • أن يكون المتقدم بصحة جيدة.
  • القدرة على الإلتزام بالقوانين والانضباط.

 أقسام وظيفة القطار الكهربائي

يوجد العديد من الأقسام في وظيفة القطار الكهربائي الخفيف تعرف عليهم:

  • قسم الوحدات المتحركة.
  • قسم الإتصالات والإشارات.
  • قسم أنظمة التذاكر.
  • قسم الطاقة والشبكة الكهربائية.
  • قسم معدات الورشة.
  • قسم الأنظمة الكهروميكانيكية
  • قسم المصاعد والسلالم المتحركة.

الأوراق المطلوبة للإلتحاق بوظيفة القطار الكهربائي

هناك بعض من المستندات والأوراق المهمة، المطلوبة للالتحاق بوظيفة القطار الكهربائي الخفيف تابع معي لمعرفة كافة التفاصيل فيما يلي:

  • صورة من المؤهل الأخير الدبلوم أو البكالوريوس، و صورة من المؤهلات الأخرى التي حصلت عليها.
  • صورة الموقف من التجنيد، بإتمام الخدمة أو بالإعفاء.
  • صورة واحدة شهادة الميلاد كمبيوتر.
  • صورة بطاقة الرقم القومي الشخصية.
  • صورة شهادات الخبرة السابقة إن وجد.
  • وأيضا شهادات الدورات التدريبية السابقة التي حصلت عليها.
  • صورتين من الصورة الشخصية مقاس 4×6.
  • وأخيرا صورة حوالة بريدية بقيمة 25 جنيه بأسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.
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صورة Salma Salmaمنذ ساعة واحدة
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