ارتفاع الذهب يتجدد... سعر الذهب اليوم في الأردن "بيع وشراء" عيار 21 بالمصنعية

شهد اليوم الخميس 16 مايو 2024 ارتفاع في سعر الذهب اليوم في الأردن، حيث تشهد هذه الفترة تغير في سعر الذهب في الأردن لعيار 21 وباقي العيارات الأخرى، يأتي هذا التغير تباع لتغير سعر الذهب العالمي، حيث يتأثر سعر الذهب في الأردن بسعر الذهب العالمي، فيجعله اكثر عرضة للتغير كما هو مشاهد هذه الفترة، لذلك يبحث الكثيرون من المقبلين على الزواج وغيرهم ممن يريدون شراء الذهب عن أسعار الذهب، والتي نوضحها بشيء من التفصيل في مقالنا.

سعر الذهب اليوم في الأردن

سجل اليوم سعر الذهب في الأردن ارتفاعا نحو 40 قرش في الجرام، ومن الجدير بالذكر أن أسعار الذهب في الأردن تعتبر شبه مستقرة، وأن الزيادة في الأسعار تكون طفيفة، كما أنها تكون في عيار 21 غالبا لأنه الأكثر رواجا وطلبا من بين المقبلين على الزواج، حيث سجل اليوم الذهب في الأردن الأسعار التالية:

سعر الذهب عيار 24: 53.88 دينار.

سعر الذهب عيار 22: 49.39 دينار.

سعر الذهب عيار 21: 47.15 دينار.

سعر الذهب عيار 18: 40.41 دينار.

سعر الذهب عيار 14: 31.43 دينار.

سعر الذهب عيار 12: 26.94 دينار.

سعر أوقية الذهب اليوم 1,676 دينار.

سعر جنيه الذهب اليوم 377.20 دينار.

سعر كيلو الذهب اليوم 53,884 دينار.

كم سعر مصنعية جرام الذهب عيار 21 في الأردن؟

مصنعية الذهب تضاف على كل جرام من الذهب، كما انها تختلف على حسب نوع الذهب، فالنسبة للذهب المستورد تكون المصنعية فيه نحو 4 دنانير تضاف على كل جرام من الذهب، وتضاف إليها الدمغة، حيث يبلغ قيمتها في الذهب المستورد نحو من 1 دينار، بينا تكون المصنعية في الذهب المحلي نحو 1.5 دينار على الجرام، وتضاف إليها دمغة نحو من 40 قرشا.