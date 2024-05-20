“نتائجنا” رابط نتائج السادس الابتدائي العراق الدور الاول 2024 جميع المحافظات العراقية

البحث عن نتائج الامتحانات من الأمور التي يكثر من عملها الطلاب عند الانتهاء من الامتحانات رغبة منهم في عرف المستوى للتحصيل الدراسي على مدار العالم، حيث يقلق الطلاب وأولياء أمورهم حيال ظهور النتائج، ولذلك يكثر طلب طلاب الصف السادس الابتدائي الدور لأول التمهيدي 2024 في العراق على معرفة موعد اعتماد نتائج ذلك العام، والتي من المنتظر أن يتم اعتمادها بعد انتهاء الطلاب مباشرة من الامتحانات، ولذلك سنعمل على توضيح طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي العراق الدور الاول بالرقم الامتحاني للطلاب.

رابط نتائج السادس الابتدائي العراق الدور الاول

يمكنكم الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي العراق الدور الاول 2024 من قبل الطلاب برقمهم الامتحاني من خلال القيام بعدة خطوات بسيطة كالآتي:

ابحث عن منصة “وزارة التربية العراقية“.

ثم قم بالضغط على أيقونة :نتائج جميع الصفوف الدراسية”.

ومنها حدد صفك الدراسي وادخل بياناتك (اسمك – رقمك الامتحاني).

وبعد مراجعتهم اضغط على زر “استعلام”.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024

يمكننا التعرف على الجدول الامتحاني للصف السادس الابتدائي في العراق 2024 الفصل الدراسي الثاني من خلال الآتي:

يوم الاثنين 13 مايو 2024: امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الثلاثاء 14 مايو 2024: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

يوم الأربعاء 15 مايو 2024: امتحان مادة الرياضيات.

يوم الخميس 16 مايو 2024: امتحان مادة الاجتماعيات.

يوم السبت 18 مايو 2024: امتحان مادة العلوم.

يوم الأحد 19 مايو 2024: امتحان مادة اللغة التركمانية.

توزيع درجات الصف السادس الابتدائي في العراق

يمكننا الاطلاع على توزيع درجات مواد الصف السادس الابتدائي في العراق من خلال النقاط التالية: