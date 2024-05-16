تطبيق المراهنات في سوريا

بصرف النظر عن الإعلانات المتكررة التي تشجع الناس على الرهان. أصادف بانتظام اعلانات كهذه، النوع الذي سيمنحك الأمل في الفوز بما يتراوح بين 3 إلى 7 أضعاف حصتك الأولية.

من جهتي، اليوم الذي قمت فيه بالتسجيل كان في أمسية في دوري أبطال أوروبا. كان لي الحق في رهان مشترك أعطاني احتمالات قدرها 6.60.. بالإضافة إلى “الرهان الأول الذي يتم تعويضه بما يصل إلى 100 دولار”.

حسنًا… شعرت على الفور بشيء مريب… لكنني رغبت في التجربة! اذا كنت في نفس الحالة و كنت تبحث عن افضل واضمن تطبيقات المراهنات في سوريا ذات الميزات الأكثر شمولاً، انصحك بمتابعة القراءة

تقنيات ونصائح

فيما يلي قائمة بالقواعد التي يجب احترامها في رأيي.

ما يجب عليك تجنبه تماما!

لا تعتقد أنك أذكى من وكيل المراهنات! لديهم الموارد (البشرية والمادية) التي تسمح لهم بالحد من خسائرهم. علاوة على ذلك، في معظم الأحيان، هم فائزون. أما فريق التسويق لديهم وشركاؤهم فيهتمون بجذب “العملاء الضعفاء” الباحثين عن المال.

الرهانات المؤكدة تتكون من المراهنة لدى العديد من مكاتب المراهنات في نفس الوقت من خلال اللعب على الاحتمالات حتى تكون فائزًا في جميع الحالات: تراهن على هزيمة فريق في الموقع الأول، والتعادل في الموقع الثاني، وفوز الفريق. نفس الفريق في الموقع الثالث… ومهما كانت نتيجة المباراة، فإن الفرق في الاحتمالات بين وكلاء المراهنات الثلاثة سيسمح لك نظريًا بتحقيق أرباح (منخفضة مقارنة بالرهان). لسوء الحظ، يعرف وكلاء المراهنات هذه الممارسة، ستتأكد من ذلك ويمكن أن تلغي رهاناتك. تخيل أن أحد رهاناتك الثلاثة قد تم إلغاؤه وليس الرهانين الآخرين. ومن المؤكد أنك ستخسر في النهاية! تجنب الرهانات المؤكدة!

لا تراهن بمبالغ كبيرة (حتى لو كنت تعتقد أنك متأكد من الفوز). تجنب المخاطرة برأس مالك كله. حتى لو كان لديك فرصة 95% للفوز برهانك، فإن المراهنة بمبلغ كبير للفوز بـ مبلغ صغير أمر خطير. في الواقع، أنت تخاطر بخسارة كل شيء. ومن المحتمل أن تجد صعوبة في استعادة المبلغ. ولهذا السبب يوصى بلعب أقل من 5% من رأس مالك في كل رهان.

لا تثق في “حدسك”. هناك حدس لا يعتمد على شيء سوى “الشعور بذلك”. ما لم تكن شخصًا محظوظًا أو غريزيًا جدًا، فهذه طريقة رائعة لينتهي بك الأمر بالخسارة.

لا تنتقم! لقد خسرت رهانك للتو. لا تراهن بشكل أكبر لتعويض خطأك!

تجنب “الرهان المباشر”. تعتمد هذه الرهانات كثيرًا على حالتك المزاجية وعواطفك. عندما نكون مبتهجين أو غاضبين، فإننا نميل إلى اتخاذ خيارات سيئة، أو “اللعب باندفاع”. في النهاية، يمكنك قياس درجة الحرارة لترى كيف تسير المباراة… أو حتى محاولة المراهنة على ركلات الترجيح (إذا لم يتم إلغاء رهانك)

“الخروج” في الوقت المناسب. بشكل عام، الاحتمالات الكبيرة تعني فرصة أقل للفوز بالرهان. لا تراهن إلا إذا كان رهان القيمة عادلا

تحديد عدد الرهانات التراكمية الخاصة بك. سيكون من الأفضل الالتزام بالرهانات البسيطة. الرهان المشترك يضاعف احتمالاتك، ولكن في كثير من الأحيان… يضاعف فرصتك في خسارة المزيد!

الممارسات الموصى بها

اعرف ما تراهن عليه. وإلا فإن الأمر سيكون بمثابة ترك “الصدفة” تقرر لك. ذلك في صالح وكيل المراهنات أكثر منه في صالحك… تخصص على سبيل المثال في بطولة، وخذ في الاعتبار الإحصائيات (لا داعي للعودة إلى تلك التي يعود تاريخها إلى 10 سنوات) حتى تتمكن من تقدير فرص انتصار / هزيمة / تعادل فريقك

استخدم تقنية فالوبيت: ما عليك سوى ضرب احتمالية الفوز برهانك في احتمالاته. إذا كانت النتيجة أكبر من 1، فإن الرهان يستحق ذلك. (الجزء الأصعب هو تحديد الاحتمالية المعنية..). إذا كانت تقديراتك صحيحة، فسوف تكون فائزًا على المدى الطويل (أي عندما يميل عدد الرهانات إلى ما لا نهاية.. ولهذا السبب لا ينبغي أن تراهن إلا بنسبة صغيرة من أموالك.)

تحديد عدد الرهانات الخاصة بك. في بعض الأحيان يكون تحديد رهان القيمة أمرًا صعبًا. في هذه الحالة، من الأفضل أن تترك لنفسك بعض الهامش. للقيام بذلك، يمكنك استخدام طريقتين:

أعطيك مجموعة من الفرص (مثل “فرصة الفوز بين 20% و60%”). خذ الاحتمال الأقل (هنا 20%) واضربه في الاحتمالات. يجب أن تكون النتيجة أكبر من 1.

استخدم طريقة الرهان على القيمة المعتادة (اضرب الاحتمالية بالاحتمالات).. لكن هذه المرة اترك هامشاً على نتيجة هذا الضرب. وهذا يعني عندما تكون هذه النتيجة أكبر من 1.5 أو حتى 2. (بين 1 و1.5..)

حافظ على برودة رأسك. سواء خسرت أو فزت بالمال، التزم بالاستراتيجية الصحيحة، ولا تحاول اللحاق بالركب أو الفوز بالمزيد لأنك ترى أن فريقك ينجح.

أطلق على رهان القيمة مع الهامش اسم “رهان القيمة+”. هذه الرهانات القيمة+ ليست شائعة. ولهذا السبب عليك أن تختارهم بعناية… تمامًا كما تفعل عندما تذهب للتسوق! ولأنها نادرة جدًا، فإن هذا يحد تلقائيًا من عدد رهاناتك.

خاتمة

العديد من المراهنين يقومون بذلك بشكل غريزي. استثماراتهم تحدد جزئيًا سوق الرهان… وبالتالي الاحتمالات!

تسمح تقلبات الاحتمالات هذه بظهور رهانات القيمة+. ولذلك فإن الأمر متروك لك للعثور على الرهانات المناسبة للاستثمار فيها. ولهذا السبب، فإن القواعد البسيطة القليلة المذكورة أعلاه كافية من حيث المبدأ.

بالنسبة لي، بصرف النظر عن رهاني الأولي… برأس مال قدره 50 دولار وحوالي خمسين رهانًا بقيمة 1 أو 2 دولار، حققت أرباحًا بقيمة 10 دولار. أؤكد لك أنها ليست ارباحا ضخمة، لكنها بلا شك استراتيجية رابحة على المدى الطويل.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن عددًا لا بأس به من الأشخاص يراهنون للاستمتاع فقط أكثر من الأمل في الثراء. كما يمكن للمراهنات الرياضية ان تكون سبب مشاكل لذلك يجب ان نستمتع بها اكثر مما نجعلها طريقة لكسب المال