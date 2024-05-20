تہربيہة كُہركُہوكُہ نتائج السادس الابتدائي العراق الدور الاول جميع المحافظات وزارة التربية العراقية

لقد تم تطوير التعليم في العراق ليتواكب مع حجم التطور التكنولوجي الذي يطلع عليه الطلاب في حياتهم اليومية، ولذلك تم توفير عدة منصات إلكترونية معتمدة تابعة للوزارة يتم من خلالها إعلان كافة المستجدات على التقويم الدراسي وكذلك نظام الامتحانات، ومن أهم الخدمات المقدمة من تلك المنصات هي إمكانية الاستعلام عن نتائج الامتحانات بالرقم الامتحاني للطالب مما يوفر عبء الوقت والمجهود للبحث عن تلك النتائج في المدارس أو الإدارات التعليمية، ولذلك سنعمل على توضيح كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي العراق الدور الأول التمهيدي عبر المنصة الرسمية لوزارة التربية العراقية.

نتائج السادس الابتدائي العراق 2024

لقد أوضحت بعض المصادر الغير رسمية أن سيتم تأخير ظهور نتائج السادس الابتدائي العراق الدور الاول التمهيدي في جميع مدن العراق، ولكن وزارة التربية العراقية قد نفت تلك الأخبار الغير رسمية وأكدت على اهتمام الوزارة بتصحيح أوراق الطلاب الامتحانية للتبكير من موعد إعلان النتائج حتى يطمئن كلا من الطلاب وأولياء الأمور ويتمكنوا من التعرف على مستوى التحصيل الدراسي بالامتحانات لذلك العام الدراسي من خلال استخراج النتائج، ولذلك سنوضح خدمة الاستعلام الإلكتروني عن النتائج والموفرة عبر منصة نتائجنا ومنصة وزارة التربية العراقية الرسمية.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي العراق الدور الاول

مع اقتراب انتهاء امتحانات طلاب الصف السادس في العراق يمكننا التعرف على طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي العراق الدور الاول بالخطوات من خلال الآتي: