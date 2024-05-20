شُـُـُُـُـنـِِـِـوُ “results.mlazemna” رابط نتائج السادس الابتدائي العراق الدور الاول 2024 عبر موقع نتائجنا

ينتظر الطلاب للصف السادس الابتدائي 2024 الدور الأول التمهيدي إعلان نتائج الامتحانات خلال الأيام المتبقية من شهر مايو، حيث يتبقى أيام قليلة تفصلنا عن موعد آخر يوم للامتحانات في المدارس العراقية، حيث من المقرر أن تنتهي امتحانات تلك المرحلة الدراسية في يوم الأحد المقبل الموافق ليوم 19 مايو 2024، ولذلك جميع الطلاب في استعداد لإعلان النتيجة عبر المنصات الرسمية التابعة لوزارة التربية لعراقية، حيث من المقرر أن يتم إتاحة الاستعلام عن النتائج عبر منصة وزارة التربية العراقية أو عبر موقع نتاجها الإلكتروني.

رابط نتائج السادس الابتدائي العراق الدور الاول

لقد أوضحت وزارة التربية العراقية أن الاعتماد لنتائج الصف السادس الابتدائي 2024 الدور الأول التمهيدي سيتم مباشرة بعد الانتهاء من تصحيح جميع الأوراق الامتحانية للطلاب في جميع المحافظات حتى يتم تحديد التحصيل للدرجات لكل طالب وطالبة، ومن المنتظر أن يتم ذلك خلال الأيام المقبلة لاقتراب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024، ولذلك يبحث الكثير من الطاب وأولياء الأمور عن موعد ظهور النتائج بشكل رسمي عبر منصات وزارة التربية العراقية.

طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024

يمكن الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي العراق الدور الاول 2024 من خلال القيام بعدة خطوات بسيطة عبر موقع نتائجنا وتتمثل تلك الخطوات في النقاط التالية: