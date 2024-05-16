اضبطها بأعلى جودة HD.. تردد قناة القاهرة الإخبارية TV على القمر الصناعي نايل سات Nilesat.. استقبلها الآن

يبحث كثير من الأفراد عن تردد قناة القاهرة الإخبارية، والتي هي واحدة من أشهر القنوات المصرية التي تختص بعرض الأخبار والأحداث الجديدة والمعلومات الإخبارية عن الدول العربية والدول غير العربية ومصر، بالإضافة إلى أنه يقدم برامج القناة عدد كبير من الإعلاميين ذوي الخبرة والشهرة الواسعة والذين لهم قاعدة جماهيرة كبيرة ويحب الأفراد متابعتهم ويثقون بآراهم، وتحرص القناة على عرض كل ما هو جديد وحصري لمواكبة الأحداث والمواقف التي تحدث خلال أحداث اليوم.

تردد قناة القاهرة الإخبارية TV على القمر الصناعي نايل سات

أما عن تردد قناة القاهرة الإخبارية على القمر الصناعي نايل سات، فهو وفقاً للبيانات التالية:

التردد هو 11747.

بينما رمز الاستقطاب سيكون عمودي.

كذلك معدل تصحيح الخطأ ¾.

أيضاً معدل الترميز 27500.

خطوات ضبط قناة القاهرة الإخبارية

يمكن بعد معرفة التردد الجديد للقناة أن يتم ضبطه حتى لا يتم حذف القناة أو غلقها على الجهاز لمتابعة البرامج والأحداث التي تعرض عليها، وللقيام بذلك يتم من خلال إتباع الخطوات التالية: