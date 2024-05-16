عاجل وهام لكل المتقاعدين .. زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024.. شوف مرتبك وصل كام

يبحث العديد من المواطنين فى معرفة مقدار قيمة الزيادة الجديدة في الجزائر، في عام 2024 أعلنت الحكومة الجزائرية عن زيادة في رواتب المتقاعدين في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة هذه الفئة وضمان توفير حياة كريمة لهم حيث تأتي هذه الزيادة في إطار جهود الدولة لدعم الفئات الهشة اقتصاديا وتخفيف الأعباء المالية عن المتقاعدين في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة حيث يمكن للمتقاعدين الاستعلام عن تفاصيل الزيادة من خلال الموقع الرسمي للصندوق الوطني للتقاعد واتباع الخطوات المطلوبة والتي سوف نعرضها لكم بشكل تفصيلي من خلال هذا المقال.

كيفية الاستعلام عن الزيادة في رواتب المتقاعدين

يمكنك الآن بشكل إلكتروني الاستعلام عن الزيادة في رواتب المتقاعدين حيث يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب على المتقدم أن يقوم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي للصندوق الوطني للتقاعد للدخول الى الموقع ا ضغط هنا .

إذا كنت لا تملك حساب يمكنك إنشاء حساب جديد بإدخال المعلومات المطلوبة.

إذا كان لديك حساب بالفعل قم بتسجيل الدخول باستخدام بياناتك.

بعد تسجيل الدخول ابحث عن القسم الخاص بالاستعلام عن الراتب أو الزيادة في الرواتب.

قد تحتاج إلى إدخال رقم الضمان الاجتماعي ورقم الهوية أو أي معلومات أخرى مطلوبة للتحقق من هويتك.

بعد إدخال البيانات المطلوبة ستتمكن من عرض تفاصيل الراتب الجديد بعد الزيادة.

في حالة مواجهة أي مشكلة أو عدم القدرة على الاستعلام عبر الإنترنت حيث يمكنك الاتصال بخدمة العملاء للصندوق الوطني للتقاعد عبر الأرقام المتاحة على الموقع.

رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 بعد الزيادة

في عام 2024 يرغب العديد من المواطنين الجزائريين في معرفة مقدار الزيادة الجديدة في رواتب المتقاعدين وفقا لما أعلنت عنه هيئة التأمينات الاجتماعية العامة حيث تختلف قيمة الزيادة بناء على دخل المتقاعد وقد تم تحديد سلم رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة على النحو التالي: