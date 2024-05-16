خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

تعد الرعاية الاجتماعية في العراق أمرًا ضروريًا للعديد من الأسر في العراق وهي تقديم مساعدات مالية وخدمات أخرى للأسر التي تعاني من الحاجة، كما أنها تهدف هذه الخدمات إلى تحسين جودة حياة الأسر وتوفير الدعم اللازم لهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، و في هذا المقال، سنقدم كيفية الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية والخطوات اللازمة لذلك.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

قبل الشروع في عملية الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية، هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب على المتقدمين تحقيقها يجب أن يكون المتقدم:

عراقي الجنسية. يجب يمتلك أسرة مكونة من 4 أفراد على الأقل. أما عن العمر فقد يتراوح عمر المتقدم بين 18 و 60 للرجال، وبين 15 و 55 عام للإناث. يجب يكون مسجلًا بالشؤون الاجتماعية في السابق. لا يمتلك أي أملاك أو تأمين اجتماعي أو صحي.

خطوات الاستعلام:

قم بزيارة بوابة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراق عبر الرابط التالي: منصة مظلتي في للعراق

بمجرد الوصول إلى المنصة، انقر على خيار “الوجبة التاسعة” المتعلقة بالرعاية الاجتماعية.

حدد نوع الرعاية الاجتماعية التي ترغب في الاستعلام عنها.

بعد ذلك، انقر على خيار “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية”.

قم بملء البيانات المطلوبة بدقة، وتأكد من صحتها قبل الاستمرار.

في النهاية، انقر على زر “استعلام عن أسماء المشمولين” للحصول على النتائج.

ومن المقرر أن يتم نشر أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في الساعات القادمة بشكل رسمي في العراق كما سيتم توفير الأسماء على شكل ملف PDF لتسهيل الوصول إليها لدى الجميع، وهذا من شأنه أن يثير حالة من الفرحة والارتياح بين المواطنين الذين ينتظرون هذه الدعم الحيوي.