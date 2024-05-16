نتائج السادس الابتدائي العراق كافة المدارس| نتائج السادس الابتدائي 2024 وزارة التربية pdf

تم الإعلان عن رابط نتائج السادس الابتدائي العراق من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، والتي حرصت على إتاحة أكثر من رابط يمكن للطالب من خلالها الاستعلام عن النتيجة الخاصة به بكل سهولة، ودون عناء، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة العراقية لتسهيل الكثير من الخدمات على المواطن العراقي وخاصة في مجال التعليم، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة الخاصة بهم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية أو من خلال موقع نتائجنا.

نتائج السادس الابتدائي العراق

من أكثر الموضوعات بحثا على محركات البحث جوجل هو البحث عن نتائج السادس الابتدائي العراق، حيث يمكن الاستعلام عن النتائج بكل سهولة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم وذلك من خلال الخطوات التالية:

زيارة بوابة وزارة التربية .

. الضغط على خيار نتيجة الامتحانات.

تحديد المرحلة التعليمية.

الضغط على العام الدراسي الحالي 2024.

تحديد الصف الدراسي وهو هنا الصف السادس.

إدخال اسم الطالب رباعي.

كتابة رقم جلوس الطالب.

المحافظة التي يتبعها الطالب.

الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

بعد ذلك تظهر على الشاشة كافة البيانات التي تتعلق بنتيجة الطالب.

الاستعلام عن نتيجة الصف السادس من خلال موقع نتائجنا

حرصت الحكومة العراقية على توفير أكثر من رابط لمعرفة نتائج السادس الابتدائي العراق، ومنها موقع نتائجنا، والذي يمكن الاستعلام من خلاله عن نتيجة الطالب وذلك باتباع الخطوات التالية: