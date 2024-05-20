رٍإآ̜̌بطُ نتائج السادس الابتدائي العراق الدور الاول epedu.gov.iq بالرقم الامتحاني

نظرا لاقتراب نهاية العام الدراسي في العراق للصف السادس الابتدائي 2024 بدء البحث من قبل أولياء الأمور والطلاب عن موعد ظهور النتائج لتلك المرحلة الدراسية بالإضافة إلى الاستعلام عن طريقة استخراج نتائج للطلاب، حيث من المقرر توفير وزارة التربية العراقية نتائج الطلاب إلكترونيا حتى يسهل التوصل لها باستخدام الرقم الامتحاني للطالب أو الطالبة، ولذلك سنعمل على توضيح طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي العراق 2024 الدور الأول بالرقم الامتحاني بطريقة آمنة وبسيطة.

طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي العراق

يمكن الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي العراق 2024 الدور الاول إلكترونيا عبر منصة وزارة التربية العراقية من خلل القيام بالخطوات التالية:

عليك فتح محرك البحث الإلكتروني الخاص بك على جهازك وقم بالبحث عن موقع “وزارة التربية العراقية“.

ثم قم بكتابة الرمز المرئي للتحقق الموجود أمامك وسيتم تحويلك بعد إدخاله على الصفحة الرئيسية للنتائج.

وبعد ذلك قم بالضغط على خيار “نتائج امتحان الدور الأول التمهيدي” وقم بكتابة رقمك الامتحاني.

وبعدها عليك الضغط على زر “عرض النتيجة” وسيتم ظهور حالة الرسوب أو النجاح مع عرض الدرجات التفصيلية للمواد الدراسية.

موعد نتائج السادس الابتدائي العراق الدور التمهيدي

وفق التقويم الدراسي الموضوع من قبل وزارة التربية العراقية فسوف تنتهي امتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي 2024 الفصل الدراسي الثاني الدور الأول التمهيدي في العراق في يوم الأحد الموافق يوم 19 من مايو 2024 وخلال تلك الفترة سيتم تصحيح أوراق الطلاب الامتحانية بجميع مدن ومحافظات العراق، ولذلك من المقرر أن يتم إعلان نتائج الطلاب خلال شهر مايو عبر المنصة الرسمية لوزارة التربية العراقية، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم بالرقم الامتحاني، وذلك كما أوضحنا بالخطوات دون الحاجة إلى زيارة المدارس أو الإدارات التعليمية.