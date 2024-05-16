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السيارة ال الكل هيشتريها .. مواصفات وسعر سيارة نيسان سنترا 2024

صورة ندى محمد ندى محمدمنذ ساعة واحدة
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سيارة نيسان سنترا 2024
سيارة نيسان سنترا 2024

سيارة نيسان سنترا الجديدة 2024 التي تنتمي إلى مجموعة نيسان المعروفة؛ قد سجلت في الفترة الأخيرة ارتفاع كبير وملحوظ في أسعارها، حيث وصلت نسبة الزيادة تقريبًا إلى 150 ألف جنيه وقد شملت الزيادة كافة فئات السيارة المتوفرة بالسوق المصري، وعبر السطور القادمة ننقل لكم كامل مواصفات سيارة نيسان سنترا الجديدة وأسعارها الرسمية بعد الزيادة.

مواصفات أداء سيارة نيسان سنترا 2024

تتمتع السيارة من حيث الأداء بمواصفات ممتازة متمثلة فيما يلي:

عدد السلندرات4
القوة الحصانية118
سعة المحرك (سي سي)1600
العزم (نيوتن.متر / لفة.دقيقة)154
سعة خزان الوقود (لتر)52
نوع الوقود الذي ينصح به92
نظام الجرجر أمامي
مكان المحركأمامي
التنفسNatural

المواصفات الداخلية والخارجية لسيارة نيسان سنترا الجديدة

تأتي السيارة بعدد من المواصفات الداخلية والخارجية الرائعة والتي منها:

المواصفات الداخليةالمواصفات الخارجية
أنوار داخليةجنوط R16 Steel Rims
تكييف يدويإطارات مقاس 195/60
فتحتا تكييف للمقعد الخلفيمصابيح أمامية هالوجين
5 مقاعدمصابيح خلفية هالوجين
مقعد السائق يدويمرايات جانبية كهربائية
التنجيد fabricكاميرا خلفية
لوحة عدادات
قفل مركزي
زجاج كهربائي

تجهيزات السلامة والأمان بسيارة نيسان سنترا 2024

تأتي السيارة مزودة بعدد من وسائل الحماية والأمان المتمثلة فيما يلي:

  • نظام الفرامل المانع للانزلاق.
  • توزيع إلكتروني للفرامل.
  • نظام (إيموبليزر) ضد السرقة.
  • تضم السيارة عدد 2 من الوسائد الهوائية.
  • مساعد الفرامل الفجائية.

سعر سيارة نيسان سنترا الجديدة 2024

تتوافر الفئة الأولى من سيارة نيسان سنترا وهي (A/T Base 1.6) بسعر 971.000 جنيه وهو السعر الرسمي من التوكيل.

أما الفئة الثانية من سيارة نيسان سنترا وهي (A/T Upper 1.6) فتتوافر بسعر 999.000 جنيه وهو السعر الرسمي فمن التوكيل، وهي أعلى بـ 28000 جنيه من الفئة الأولى.

 

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صورة ندى محمد ندى محمدمنذ ساعة واحدة
0

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