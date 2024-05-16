السيارة ال الكل هيشتريها .. مواصفات وسعر سيارة نيسان سنترا 2024

سيارة نيسان سنترا الجديدة 2024 التي تنتمي إلى مجموعة نيسان المعروفة؛ قد سجلت في الفترة الأخيرة ارتفاع كبير وملحوظ في أسعارها، حيث وصلت نسبة الزيادة تقريبًا إلى 150 ألف جنيه وقد شملت الزيادة كافة فئات السيارة المتوفرة بالسوق المصري، وعبر السطور القادمة ننقل لكم كامل مواصفات سيارة نيسان سنترا الجديدة وأسعارها الرسمية بعد الزيادة.

مواصفات أداء سيارة نيسان سنترا 2024

تتمتع السيارة من حيث الأداء بمواصفات ممتازة متمثلة فيما يلي:

عدد السلندرات 4 القوة الحصانية 118 سعة المحرك (سي سي) 1600 العزم (نيوتن.متر / لفة.دقيقة) 154 سعة خزان الوقود (لتر) 52 نوع الوقود الذي ينصح به 92 نظام الجر جر أمامي مكان المحرك أمامي التنفس Natural

المواصفات الداخلية والخارجية لسيارة نيسان سنترا الجديدة

تأتي السيارة بعدد من المواصفات الداخلية والخارجية الرائعة والتي منها:

المواصفات الداخلية المواصفات الخارجية أنوار داخلية جنوط R16 Steel Rims تكييف يدوي إطارات مقاس 195/60 فتحتا تكييف للمقعد الخلفي مصابيح أمامية هالوجين 5 مقاعد مصابيح خلفية هالوجين مقعد السائق يدوي مرايات جانبية كهربائية التنجيد fabric كاميرا خلفية لوحة عدادات – قفل مركزي – زجاج كهربائي –

تجهيزات السلامة والأمان بسيارة نيسان سنترا 2024

تأتي السيارة مزودة بعدد من وسائل الحماية والأمان المتمثلة فيما يلي:

نظام الفرامل المانع للانزلاق.

توزيع إلكتروني للفرامل.

نظام (إيموبليزر) ضد السرقة.

تضم السيارة عدد 2 من الوسائد الهوائية.

مساعد الفرامل الفجائية.

سعر سيارة نيسان سنترا الجديدة 2024

تتوافر الفئة الأولى من سيارة نيسان سنترا وهي (A/T Base 1.6) بسعر 971.000 جنيه وهو السعر الرسمي من التوكيل.

أما الفئة الثانية من سيارة نيسان سنترا وهي (A/T Upper 1.6) فتتوافر بسعر 999.000 جنيه وهو السعر الرسمي فمن التوكيل، وهي أعلى بـ 28000 جنيه من الفئة الأولى.