سجل الان..رابط التسجيل في التكوين المهني لعام 2024 بالمغرب وتعرف على مستويات التسجيل في التكوين المهني

في المغرب يلعب التكوين المهني دورا حيويا في تزويد الشباب بالمهارات والمعرفة اللازمة لدخول سوق العمل بكفاءة وذلك يهدف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT) إلى تقديم برامج تدريبية متنوعة تتناسب مع احتياجات السوق المحلي والدولي مع اقتراب العام الجديد يتزايد الاهتمام بالتسجيل في برامج التكوين المهني حيث يسعى العديد من الطلاب والباحثين عن عمل إلى تحسين فرصهم المهنية من خلال اكتساب مهارات عملية متقدمة لذلك توفر منصة التسجيل الإلكتروني لـ OFPPT سهولة الوصول إلى مختلف المستويات والتخصصات مما يساهم في تعزيز القدرات المهنية للأفراد ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

خطوات التسجيل في التكوين المهني

للتسجيل في التكوين المهني لعام 2024 بالمغرب يمكن للطلاب والمهتمين اتباع الخطوات التالية عبر الموقع الرسمي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT):

زيارة الموقع الرسمي لـ OFPPT للدخول الى الموقع

إذا لم يكن لديك حساب بالفعل قم بإنشاء حساب جديد بإدخال المعلومات المطلوبة.

اذا كان لديك حساب بالفعل قم بتسجيل الدخول باستخدام بياناتك.

اختر البرنامج أو التخصص الذي ترغب في دراسته.

قم بتعبئة استمارة التسجيل بالمعلومات الشخصية والتعليمية المطلوبة.

قد تحتاج إلى تحميل نسخ من الوثائق الرسمية مثل بطاقة الهوية وشهادات الدراسة.

بعد استكمال الاستمارة قم بتأكيد التسجيل وانتظر رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف.

مستويات التسجيل في التكوين المهني

يتضمن التكوين المهني مستويات مختلفة تناسب احتياجات وقدرات المتدربين والتي تتمثل في الآتي :