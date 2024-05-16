عاجل.. الآن يمكنك الاستعلام عن زيادة المعاشات 2024 برقم البطاقة فقط

اصبح الاستعلام عن زيادة المعاشات متاح الآن، وذلك عبر منصة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات، حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإتاحة إمكانية معرفة قيمة المعاش الخاصة بك من خلال الموقع الإلكتروني التابع لهيئة التأمين، ومع زيادة الأخبار حول زيادة منتظرة في المعاشات يرغب قطاع كبير من أصحاب المعاشات بمعرفة طريقة الاستعلام بالرقم القومي عن المعاش.

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات

كما سبق وذكرنا فقد وفرت وزارة التضامن الاجتماعية رابط مباشر للاستعلام عن بيانات أصحاب المعاشات في كل المحافظات، إذ يتم صرف المعاشات شهريا لعدد كبير من المواطنين يصل إلى 10 مليون مواطن في مختلف المحافظات، فيما يمكنك الاستعلام عن للمعاش برقم البطاقة الشخصية من خلال التسجيل في موقع الهيئة البوابة للتأمين وتسجيل الدخول للمنصة لمعرفة قيمة المعاش، وذلك باتباع الخطوات التالية:

اضغط على رابط الهيئة القومية للتأمين.

اختر الاستعلام عن المعاش.

أضف البيانات المطلوبة منك.

اكتب الرقم القومي واسم الأم الأول بالعربية.

يتم الضغط على ايقونة استعلام.

وأخيرا اضغط على أيقونة استعلام سيتم اظهار بيانات المعاش الخاص بك.

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