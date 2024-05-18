خبر ب 2 مليون جنيه.. حقيقة زيادة الرواتب هذا الشهر للقطاع الحكومي والخاص؟.. هي دي الاخبار ولا بلاش

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم تأتي زيادات الرواتب كخطوة هامة لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية في تونس حيث شهد هذا الشهر إعلانا هاما بشأن زيادة الرواتب لكل من موظفي القطاع الحكومي والخاص هذه الزيادات تأتي نتيجة اتفاقيات سابقة بين الحكومة والنقابات تهدف إلى تحسين الأجور وتعزيز الاستقرار المالي للعاملين.

حقيقة زيادة المعاشات من الشهر القادم

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن زيادة في المعاشات بنسبة 15% بدءا من شهر مايو تأتي هذه الزيادة كجزء من جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتحقيق الاكتفاء الذاتي حيث سيتم صرف هذه الزيادة للمستفيدين للشهر الثالث على التوالي مما سيرفع قيمة المعاش بين 325 و 475 جنيها حسب الفئة التي ينتمي إليها المستفيد.

يهدف هذا القرار إلى دعم الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة كما تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

رابط الاستعلام عن معاشات شهر مايو

يمكن لجميع المستفيدين من العلاوات التأمينية الاجتماعية الاطلاع على قيمة رواتبهم بعد الزيادة الجديدة ورفع الحد الأدنى للأجور من خلال زيارة موقع التأمينات الاجتماعية على الإنترنت كما يمكنهم اتباع الإرشادات المعروضة بسهولة لمعرفة جميع التفاصيل المتعلقة بالرواتب والمواعيد المحددة لصرف المعاشات أعلنت الوزارة أنه سيتم صرف جميع رواتب شهر مايو 2024 للمتقاعدين يوم الأربعاء 15 مايو 2024.

حيث يمكنك الان من خلال الدخول إلى رابط الاستعلام عن معاشات شهر مايو على موقع التأمينات الاجتماعية من خلال الرابط المتاح على موقع الوزارة الرسمي للدخول من هنـا واتباع الإرشادات بسهولة وسوف يوضح جميع التفاصيل.