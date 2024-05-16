“هُنا رابط النتيجة” استعلام نتائج الثالث متوسط الدور الاول العراق عبر epedu.gov.iq

تحظى نتائج الثالث متوسط الدور الاول العراق اهتمام الطلاب والطالبات وأولياء الأمور من أجل الاطمئنان على نتائجهم بعد تعب وشقاء المذاكرة، والجدير بالذكر أن الامتحانات الخاصة ب الثالث المتوسط لم تبدأ بعد ولكن الموعد اقترب وأصبح على الأبواب لهذا تسعى وزارة التربية والتعليم العراقية على تنظيم فترة الامتحانات لتمر على خير وبدون أي مشاكل، ولمعرفة المزيد حول امتحانات ونتائج الثالث متوسط يجب متابعة المقال التالي.

نتائج الثالث متوسط الدور الاول العراق

يتمكن جميع أولياء الأمور والطلاب الحصول على نتائج الثالث متوسط الدور الأول العراق من خلال الدخول على الموقع الرسمي واتباع مجموعة من الخطوات الهامة والمتمثلة في الآتي:

التوجه إلى وزارة التربية والتعليم العراقية .

انقر على أيقونة نتائج الثالث متوسط الدور الأول.

اختر المحافظة التابع لها الطالب.

كتابة رقم الامتحان الخاص بالطالب.

انقر أيقونة بحث.

سوف تظهر جميع البيانات المتعلقة بالنتيجة.

كيفية الحصول على النتيجة عبر موقع نتائجنا

وفرت وزارة التربية والتعليم العراقية خدمة الحصول على نتيجة الثالث متوسط من خلال الدخول على موقع نتائجنا واتباع مجموعة من الخطوات الهامة والمتمثلة في الآتي:

الدخول إلى موقع نتائجنا من هنا.

اختر قسم النتائج.

حدد المرحلة الدراسية بالإضافة إلى المحافظة التابع لها الطالب.

إدراج جميع البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة.

انقر على أيقونة عرض النتائج.

موعد امتحانات الثالث متوسط الدور الاول

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن موعد الامتحانات الخاصة بالصف الثالث متوسط الدور الأول والتي جاءت على النحو التالي:

تبدأ فترة الامتحانات بداية من 21 مايو 2024

وتنتهي الامتحانات يوم 5 يونيو 2024.

بالإضافة إلى ذلك أوضحت أن أول مادة يتم الاختبار فيها مادة اللغة العربية والتربية الإسلامية.

بينما مواد اللغة الفارسية والكردية تكون في آخر الأيام.

تقديم اعتراض على نتيجة امتحانات الصف الثالث متوسط الدور الاول

بالإضافة إلى ذلك أوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية عن إمكانية تقديم الطالب اعتراض على نتيجة امتحانات الصف الثالث متوسط من خلال اتباع الخطوات التالية: