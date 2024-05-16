مفاجأة كبرى للقطاع الخاص… زيادة الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص 2024 وموعد التطبيق الزيادة

زيادة الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص 2024 ، يثير اهتمام الموظفون في مصر معرفة موعد صرف مرتباتهم لشهر مايو 2024 سواء كانوا في القطاع العام أم القطاع الخاص خاصة بعد قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، وجاء هذا القرار بعد الزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي سيقوم المجلس بتنفيذ القرار متزامنا مع صرف مرتبات شهر مايو في هذا العام تساؤلات الموظفين تدور حول الموعد الدقيق لصرف المرتبات، وهل سيتم تطبيق الزيادة الجديدة على الرواتب بالكامل في هذا الشهر أم لا ينتظرون بفارغ الصبر الإعلان الرسمي من الجهات المعنية حول هذه القضية، حيث تمثل الرواتب مصدر الدخل الرئيسي للكثيرين وتؤثر بشكل مباشر على حياتهم المالية والاجتماعية.

زيادة الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص 2024

وزارة المالية قد حددت موعد صرف المرتبات لشهر مايو 2024 لجميع العاملين في الدولة بمختلف الوزارات والهيئات، بما في ذلك الجهات التابعة لها ومن المقرر أن تتم عملية صرف المرتبات في يوم الخميس الموافق لمنتصف شهر مايو وسيتم تخصيص ثلاثة أيام خلال نفس الشهر لصرف جميع المتأخرات المستحقة للعاملين.

تبدأ عملية صرف المتأخرات من يوم الخميس الموافق للثالث والعشرين من شهر مايو وتستمر حتى الأربعاء التالي الذي يوافق اليوم التاسع والعشرين من الشهر ذاته، كما أنه من المقرر أيضا صرف المتأخرات خلال نفس الشهر، حيث سيتم تحديدها وصرفها في اليوم الموافق للتاسع والعشرين من مايو.

جدول زيادة المرتبات الجديدة في مصر

جدول زيادة المرتبات الجديدة في مصر لعام 2024 يظهر التغييرات في المرتبات لمختلف الدرجات الوظيفية كما يلي: