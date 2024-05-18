منحه 300 دينار لأهل تونس .. الشؤون توضح الشروط المطلوبة للتسجيل فى المنحة وماهى خطوات التسجيل 

في إطار جهود الحكومة التونسية لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتحسين ظروفهم المعيشية أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن منحة مالية بقيمة 300 دينار للعائلات ذات الدخل المحدود لعام 2024 حيث تهدف هذه المنحة إلى تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المعوزة ومساعدتها في تلبية احتياجاتها الأساسية كما تتطلب عملية الحصول على المنحة الالتزام بشروط معينة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه كما تشمل إجراءات التسجيل خطوات محددة يجب اتباعها لضمان تقديم طلبات صحيحة وكاملة.

شروط الاستفادة من المنحة

لتكون مؤهلا للحصول على منحة 300 دينار يجب على المتقدمين تلبية مجموعة من الشروط من بينها:

يب أن يكون المتقدم تونسي الجنسية ومقيم بشكل مستمر في تونس.

لابد أن يكون دخل الأسرة الشهري لا يتجاوز 180 دينار تونسي.

يجب أن يكون المتقدم عاطلا عن العمل.

يجب أن تكون الأسرة مسجلة في الوكالة التونسية للتأمينات الاجتماعية أو لديها بطاقات علاج مجانية أو بتعرفة مخفضة. عدم قدرة الأسرة على تحمل التكاليف الدراسية لأبنائها.

خطوات التسجيل فى المنحة

تتم عملية التسجيل للحصول على المنحة عبر الإنترنت من خلال بوابة وزارة الشؤون الاجتماعية حيث تشمل خطوات التسجيل: