ثبتها وهتخلص من الزن.. تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد على نايل سات وعرب سات

تردد قناة توم وجيري 2024 استمتع بمشاهدة مغامرات توم وجيري الشيقة على تلفازك ودلل أطفالك بأجواء ممتعة ومفيدة، مع قناة توم وجيري الجديدة لعام 2024 تتميز هذه القناة بعروضها الممتعة التي تجمع بين التشويق والمرح وتستهوي الكبار والصغار على حد سواء تعرض قناة توم وجيري مغامرات القط والفأر التي لطالما أحبها الجميع منذ الزمن البعيد وخاصة في فصل الصيف الذي يمنح الأطفال وقتا كثير للفراغ والمرح، من خلال ضبط تردد قناة توم وجيري 2024 يمكن ضمان مشاهدة محتوى آمن ومسلي لأطفالك بعيدا عن العنف و المحتوى الضار.

تردد قناة توم وجيري 2024

تقدم قناة توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات بشكل مجاني تماما وبجودة عالية، حيث يمكن ضبط القناة عن طريق التردد التالي، تتمتع قناة توم وجيري بمكانة بارزة بين القنوات الفضائية المخصصة للأطفال الصغار، حيث تقدم محتوى ممتع وترفيهي يستمتع به الصغار بشكل كبير يمكنك الآن استقبال تردد القناة بسهولة من خلال البيانات التالية:

التردد: 12149.

معدل تصحيح الخطأ: 6/5.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة توم جيري على عرب سات

مع هذه البيانات يمكن ضبط جهاز الاستقبال الخاص بسهولة لاستقبال قناة توم وجيري والاستمتاع بمحتواها الممتع والترفيهي، كما يمكن الاستمتاع تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي عرب سات وذلك من خلال التردد التالي:

التردد: 11315.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

ضبط قناة توم وجيري على الرسيفر

يمكن إضافة قناة توم وجيري إلى جهاز التلفاز بسهولة عبر اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بالضغط على زر MENU في ريموت جهاز الاستقبال الخاص بك.

انتقل إلى قائمة الإعدادات واختر ضبط القنوات يدويا.

اختر إضافة تردد جديد من القائمة المعروضة.

قم بإدخال التردد المطلوب والاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ وفقًا للبيانات المذكورة أعلاه.

بعد إدخال البيانات اضغط على زر البحث أو OK للبدء في البحث عن القناة.

انتظر حتى يتم العثور على القناة وإضافتها بنجاح إلى قائمة القنوات المتوفرة على جهاز التلفاز.

من خلال اتباع هذه الخطوات البسيطة يمكن الاستمتاع بمشاهدة قناة توم وجيري بسهولة ويسر على جهاز التلفاز الخاص بك.