الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على إعفاء من الخدمة العسكرية في الجزائر

تسعى الحكومة الجزائرية من خلال قوانين الخدمة العسكرية إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الدفاع الوطني وظروف المواطنين في هذا السياق وضعت السلطات المعنية مجموعة من الحالات التي يمكن أن يتم فيها إعفاء الأفراد من الخدمة العسكرية سواء كان الإعفاء نهائيا أو مؤقتا حيث تتنوع هذه الحالات بين الأسباب الصحية والاجتماعية والأسرية وكذلك حالات متابعة الدراسة.

حالات الإعفاء النهائي

إذا كان الشخص غير لائق طبيا لأداء الخدمة بناء على فحص طبي شامل.

سواء كان لأب متوفى أو غير قادر تماما على الكسب.

إذا كان أحد أفراد الأسرة قد استشهد أو أصيب بإصابة تعجزه عن الكسب بسبب الخدمة.

مع استمرار وجود سبب من أسباب الإعفاء المؤقت

حالات الإعفاء المؤقت

الإبن الوحيد لأب حي إذا كان الأخوة غير قادرين على الكسب.

سواء للأب غير القادر على الكسب أو الأم الأرملة أو المطلقة أو الأخوة غير المتزوجين.

الطلاب الذين ما زالوا يتابعون دراستهم في الجامعات أو المعاهد.

إذا كان هناك أكثر من أخ يمكن استدعاؤهم للخدمة في نفس الوقت.

الأوراق المطلوبة لتقديم طلب الإعفاء