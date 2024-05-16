“نتيجتك متاحة بالدرجات” الآن وبرقم الجلوس استعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024

على مدار الفترة الأخيرة، ازداد البحث عن بوابة التعليم الأساسي التي تتيح الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي، وذلك بعد انتهاء الطلاب من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، كما أنه من المتوقع أن تقوم محافظة القاهرة بنشر نتائج امتحانات الطلاب بواسطة بوابة التعليم خلال الأيام المقبلة، حيث توفر بوابة التعليم خدمة الاستعلام الصوتية عن طريق الاتصال بأرقام الهواتف، بالإضافة إلى نشر المدارس كشوف درجات الامتحانات في جميع المواد.

تعرف على كيفية الحصول على نتيجة الصف الثاني الإعدادي

وتجدر الإشارة إلى أنه تم اتخاذ تدابير مشددة لضمان عدم تسريب امتحانات الترم الثاني، حيث تم العمل على سرعة تصحيح الأوراق ونشر درجات الطلاب عبر المواقع الإلكترونية وفي المدارس، يُمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج عن طريق بوابة التعليم من خلال اتباع الخطوات التالية: الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي، اختيار نتيجة سنوات النقل، تحديد العام والمرحلة الإعدادية، اختيار الصف والفصل الدراسي الثاني، ومنها نتيجة الصف الثاني الإعدادي، ثم الضغط على أيقونة عرض النتيجة لعرض درجات جميع المواد.

من جانبها، تقوم المدارس بنشر كشوف درجات الامتحانات في جميع المواد، وتتضمن هذه الكشوف اسم الطالب أو الطالبة ورقم الجلوس ودرجات جميع المواد، في حالة رسوب الطالب، يحق له أن يخوض امتحانات الدور الثاني بحد أقصى مادتين، وذلك في الموعد المحدد من قبل المدرسة.

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مزيد من التفاصيل حول نتائج الصف الثاني الإعدادي

معرفة المزيد من التفاصيل حول نتائج الصف الثاني الإعدادي، إليك بعض المعلومات الإضافية:

-. وزارة التربية والتعليم هي الجهة المسؤولة عن إدارة امتحانات الصفوف الإعدادية ونشر النتائج، حيث يتم تنظيم العملية بواسطة المديريات والإدارات التعليمية على المستوى المحلي.