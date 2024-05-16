تكنولوجيا

كشف أحدث مميزات تحديث واتساب تثير الفضول وتبهر المستخدمين

مميزات تحديث واتساب

صورة رودي روديمنذ 51 دقيقة
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مميزات تحديث واتساب

مع كل إصدار جديد من تطبيق المحادثات الشهير واتساب، تضيف الشركة المالكة مميزات جديدة لتحسين تجربة المستخدمين، وفي أحدث إعلاناتها، كشفت الشركة عن ميزات جديدة مثيرة، مما أثار اهتمام الكثيرين ودفعهم لمعرفة المزيد عن تحديث واتساب الجديد.

محادثات الطرف الثالث على إصدار iOS التجريبي من WhatsApp

ميزة محادثات الطرف الثالث على إصدار iOS التجريبي من WhatsApp تعد تطور مهم في عالم التواصل الاجتماعي والرقمي، هذه الميزة تتيح للمستخدمين استقبال الرسائل من تطبيقات المراسلة الأخرى مباشرة على WhatsApp، وعلى الرغم من أن هذه الميزة متاحة حاليا فقط في إصدار تجريبي لنظام التشغيل iOS، إلا أنه من المتوقع أن يتبعه نظام التشغيل Android قريبا.

  1. يسمح للمستخدمين بتلقي الرسائل من تطبيقات المراسلة الأخرى مثل Telegram أو Discord مباشرة على WhatsApp.
  2. الميزة متاحة حاليا فقط في إصدار تجريبي لنظام التشغيل iOS، وتحديدا في إصدار التجريبي الخاص بتطبيق WhatsApp.
  3. من المتوقع أن يتم إطلاق هذه الميزة لنظام التشغيل Android في المستقبل القريب، مما يجلب التجربة الجديدة إلى مستخدمي هذا النظام أيضا.

ميزات إضافية لتحديث واتساب الجديد

في التحديث الأخير لتطبيق واتساب، تمت إضافة ميزة الرمز السري لقفل الدردشة وحماية الدردشة الموسعة، وهي ميزة تم تجربتها في بداية هذا العام، تهدف هذه الميزة إلى ضمان حماية المحادثات حول المواضيع الحساسة على النحو الأمثل، والآن، يمكن للمستخدمين استخدام الرمز السري لتأمين بعض الدردشات وجعلها أكثر أمان وصعوبة في الوصول إليها.

  1. يتيح للمستخدمين قفل الدردشات المهمة باستخدام رمز سري، مما يحميها من الوصول غير المصرح به.
  2. يتيح للمستخدمين أيضا حماية الدردشات الموسعة، التي تتضمن عدة أشخاص، لضمان سرية المحادثات.
  3. تجعل هذه الميزة بعض الدردشات أكثر أمان وتعزز الخصوصية، وتجعل من الصعب على الآخرين العثور عليها، خاصة إذا كان لديهم إمكانية الوصول إلى نفس الهاتف أو إذا كانت مشتركة.
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صورة رودي روديمنذ 51 دقيقة
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