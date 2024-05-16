كشف أحدث مميزات تحديث واتساب تثير الفضول وتبهر المستخدمين

مع كل إصدار جديد من تطبيق المحادثات الشهير واتساب، تضيف الشركة المالكة مميزات جديدة لتحسين تجربة المستخدمين، وفي أحدث إعلاناتها، كشفت الشركة عن ميزات جديدة مثيرة، مما أثار اهتمام الكثيرين ودفعهم لمعرفة المزيد عن تحديث واتساب الجديد.

محادثات الطرف الثالث على إصدار iOS التجريبي من WhatsApp

ميزة محادثات الطرف الثالث على إصدار iOS التجريبي من WhatsApp تعد تطور مهم في عالم التواصل الاجتماعي والرقمي، هذه الميزة تتيح للمستخدمين استقبال الرسائل من تطبيقات المراسلة الأخرى مباشرة على WhatsApp، وعلى الرغم من أن هذه الميزة متاحة حاليا فقط في إصدار تجريبي لنظام التشغيل iOS، إلا أنه من المتوقع أن يتبعه نظام التشغيل Android قريبا.

يسمح للمستخدمين بتلقي الرسائل من تطبيقات المراسلة الأخرى مثل Telegram أو Discord مباشرة على WhatsApp. الميزة متاحة حاليا فقط في إصدار تجريبي لنظام التشغيل iOS، وتحديدا في إصدار التجريبي الخاص بتطبيق WhatsApp. من المتوقع أن يتم إطلاق هذه الميزة لنظام التشغيل Android في المستقبل القريب، مما يجلب التجربة الجديدة إلى مستخدمي هذا النظام أيضا.